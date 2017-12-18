DHA İSTANBUL - (görüntüyle yeniden) ALMAN VATANDAŞI MEŞALE TOLU VE 5 SANIĞA TAHLİYE KARARI... 

Haber: Özden ATİK Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Alman vatandaşı Meşale Tolu Çorlu ile Etkin Haber Ajansı (ETHA) çalışanlarının da aralarında bulunduğu 6\'sı tutuklu 18 şüphelinin \"Terör örgütü üyesi olmak\" ve \"örgüt propagandası yapmak\" suçundan yargılandığı MLKP davasında, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koyan heyet, her hafta karakola imza atmaları şartı da koydu. Duruşma sonunda Meşale Tolu\'nun babası Ali Rıza Tolu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Kızımın 8,5 aydır suçsuz yere içerde tutulduğunu düşünüyorum. Bana göre adalet yerini buldu\" dedi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, ETHA çalışanı Meşale Tolu Çorlu ile 5 tutuklu sanığın aralarında bulunduğu toplam 16 sanık hazır bulundu. Alman vatandaşı Tolu\'nun duruşmasını aralarında Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçisi Martin Erdmann\'ın da bulunduğu Alman konsolosluk çalışanları, Alman gazeteci Günter Walraff ile çok sayıda yabancı gazeteci de izledi.

\"MESLEK ÜZERİNDE BASKI OLDUĞU İÇİN TUTUKLANDIM\"

Savcı Hakan Ören esas hakkındaki görüşünde, tutuklulukta geçen süre ve suç vasfının değişme ihtimaline binaen tüm tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti. Mütalaaya ilişkin beyanı sorulan sanıklardan Meşale Tolu Çorlu, \"Gazeteci olduğum için meslek üzerinde baskı olduğu için tutuklandım. Yargının adil davranarak kamu vicdanını rahatlatacağını düşünüyorum\" dedi.

\"DOSYADA DELİL YOK\"

Mütalaaya ilişkin beyanda bulunan Meşale Tolu Çorlu\'nun avukatı, iddianamede, ETHA sitesindeki cenaze törenine ilişkin haberin MLKP\'nin çağrısıyla yapıldığının iddia edildiğini söyleyerek, \"Bu dosyada ETHA ile MLKP arasında organik bir bağ olduğuna dair herhangi bir delil ya da dayanak yok. Cenaze töreni üzerinden yapılan açıklamayla ETHA MLKP\'nin uzantısı demek doğru değil\" diyerek tahliye talebinde bulundu.

6 SANIĞA TAHLİYE

Mahkeme heyeti ara kararında, savcının mütalaa doğrultusunda sanıklar Birol Kurt, Deniz Havuç, Emre Altunkaya, Fırat Çağla, Meşale Tolu Çorlu ve Serkan Okatan\'ın tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyan heyet, her hafta bir gün en yakın karakola da imza atmaları şartı getirdi.

\"ADALET YERİNİ BULDU\"

Duruşma sonunda Meşale Tolu\'nun babası Ali Rıza Tolu yabancı gazetecilerin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, \"Kızımın 8,5 aydır suçsuz yere içerde tutulduğunu düşünüyorum. Bana göre adalet yerini buldu\" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelilerin MLKP terör örgütü tarafından yapılan çağrılara uyarak örgüt mensuplarının cenazeleri ile örgütün diğer eylemlerine katılmakla suçlanıyorlar. Şüphelilerin, \"MLKP terör örgütü propagandası yapmak\" ve \"terör örgütüne üye olmak\" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

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-Ali Rıza Tolu açıklama

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