DHA İSTANBUL - (Görüntülerle)ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE ASANSÖR KAZASI: 2 SAVCI YARALI (2)

Özden ATİK-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

İstanbul Adliyesi\'nde mesai bitiminde meydana gelen asansör kazasında 2 Cumhuriyet savcısının yaralandığı öğrenildi.

Kaza, Çağlayan\'daki İstanbul Adalat Sarayı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi A Blok\'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, adları öğrenilemeyen iki cumhuriyet savcısı, mesai bitiminde, 7.Katta asansöre bindi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle asansör arızalanarak yukarı doğru çekme yapıp tavana çarptı. Yaralanan iki savcı, asansörden çıkarıldıkan sonra olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri süren savcıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Adliyeden detay görüntüler

-Hastaneden detay görüntüler