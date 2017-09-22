DHA İSTANBUL - GÖKHAN GÜNEY'İN HOSTES EŞİ : UÇAKTA ASLINDA BEN OLACAKTIM

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan TC-KON tescilli Cessna Citation VII tipi iş jeti, acil durum bildirdikten sonra iniş sırasında pistten çıkarak yandı. Uçağın mürettebat ve yolcuları kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre, uçakta bulunan pilotlar Muzaffer Kütük, Mehmet Mümin Turan ve Hostes Duygu Doğaçay, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Yolcu Mehmet Şahin ise özel bir hastane de tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastane\'de tedavi altına alınan uçağın pilotları ve hostesin yakınları hastaneye gelerek durumları hakkında bilgi aldı. Ziyarete gelenler arasında şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney ve hostes olan eşi Özlem Güney de vardı. Hostes Özlem Güney\'in kaza yapan uçakta bugün uçuşu olduğunu fakat evde işleri olduğu için ertelediği öğrenildi.

UÇAKTA 3 YERİNDEN KIRILMIŞ

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney\'in hostes olan eşi Özlem Güney olay sonrası gazetecilere açıklama yaparak, \"Olayla ilgili çok fazla bir bilgimiz yok. Sadece uçağın yanarak indiğini biliyoruz. Çok şükür hepsi iyiler, önemli olan da bizim o zaten. Uçağın teknik ile ilgili mi bir arızası oldu, yoksa hava şartları mı bilmiyoruz. Ama üçü de çok iyi. Yolcumuz da başka bir hastanede. Uçak Kıbrıs\'a kalkıyordu bildiğim kadarıyla. Kalkıştan bir kaç dakika sonra iniş izni istemişler sonra da inmişler. Dediğim gibi uçak 3 yerinden kırılmış ve yanma var. Bu kaptanlarımızın büyük başarısıdır. Yolcuyu hiçbir şey olmadan tahliye etmek büyük bir başarıdır. Özel ve şahıs uçağı ve özel bir şirketin çatısı altında. Onlar da teknik ile ilgili bütün bilgileri vereceklerdir.

\"UÇAKTA ASLINDA BEN OLACAKTIM\"

Konuşmasına devam eden Özlem Güney, \"Aslında şöyle, benim bir tadilat işim vardı. O sebepten dolayı da kaptanımıza gelemeyeceğimi söyledim. Diğer hostes arkadaşımızı aldılar. Bazen buna kader deriz, çok şükür ki kimseye bir şey olmadı ve buna çok mutluyum\" dedi. Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Güney de hostes olan eşi ile hastaneye gelerek, kaza sonrası tedavi gören eşinin uçuş arkadaşlarını ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan sanatçı, \"Duyunca çok üzüldüm. Kaptanı ve ekibi de tanıyorum ben. Durumları çok iyi, ufak tefek sıyrık ve kırıkları var. Normalde o uçakta her zaman eşim uçuyor. Fakat bugün evde tadilat işi vardı. Bu yüzden arkadaşı gitti onun yerine. Herşey kısmet, tabi onun gitmesi de bizi üzdü çok. Allah\'tan ki bir sorun yok, yoksa insan kahrolurdu. Herkese geçmiş olsun\" dedi.

İYİYİZ AMA UÇAĞI KURTARAMADIM

Kaza da yaralanan Pilot Muzaffer Kütük\'ün yakını Engin Güzel, \"Eniştem oluyor kendisi, biz öldü sandık. Herkes annesi falan acil de şu anda. Durumu çok iyi konuştuk kendisiyle. Eşi ve çocukları yolda geliyorlar. Kızı da Ankara\'dan geliyor yolda. Eniştem diyor ki, \'iyiyiz ama uçağı kurtaramadım\' dedi. Bende bırak uçağı canınız kurtuldu dedim\" dedi.

Kaza sonrası Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan uçağın mürettabatının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Twitter\'de Ata Benli adlı kullanıcının paylaştığı ilk anların görüntüsü

-Düşen uçaktan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları

-Yaşanan hareketlilik

-Hastaneden görüntüler

-yaralı yakınlarının görüntüsü

-Hastane önünde yaşanan hareketlilik

-Pilot Muzaffer Kütük\'ün sedyedeki görüntüsü(ÖZEL)

-Detaylar

- Hastanede açıklama yapan hostes Özlem Güney ve eşi Gökhan Güney

- Pilot Muzaffer Kütük\'ün yakını ile röp (Engin Güzel)

- Genel ve detaylar

22.09.2017 - 02.30 Haber Kodu : 170922015

21.09.2017 - 21.46 Haber Kodu : 170921201

21.09.2017 - 21.48 Haber Kodu : 170921202

21.09.2017 - 21.58 Haber Kodu : 170921203

21.09.2017 - 21.59 Haber Kodu : 170921204

21.09.2017 - 21.59 Haber Kodu : 170921205

21.09.2017 - 22.22 Haber Kodu : 170921209

21.09.2017 - 22.34 Haber Kodu : 170921210

21.09.2017 - 23.15 Haber Kodu : 170921221

21.09.2017 - 23.49 Haber Kodu : 170921223

22.09.2017 - 00.51 Haber Kodu : 170922003

22.09.2017 - 07.27 Haber Kodu : 170922020

