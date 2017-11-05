DHA İSTANBUL - GERİ GERİ GİDEN KAMYONET ASKIDA KALDI...

* Kamyoneti, itfaiye ve mahalle sakinleri el birliğiyle kurtardı.



Haber-Kamera: Özgür EREN - Ersan SAN - Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL (DHA)

Kağıthane\'de kapalı kasa kamyonet geriye doğru kayarak askıda kaldı. Kamyonetin devrilmemesi için çevredekiler kamyoneti halat ile çekerek bir evin demir korkuluklarına bağladı. Kamyonet bulunduğu yerden yaklaşık 1,5 saatte çıkarıldı. Olay, Talatpaşa Mahallesi Emek Sokak\'ta bugün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Mutlu Dursun, 34 HE 6450 plakalı kapalı kasa kamyoneti ile sokak içerisinde ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak duran kamyonet geri kaymaya başladı. Geri giden kamyonet çıktığı kaldırımın demir korkuluklarına çarpıp hafif yan yatıp askıda kaldı. Kamyonet sürücüsü de aracın içerisinde mahsur kaldı. Gürültüyü duyup dışarı çıkan mahalle sakinleri hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. Çevrede bulunanlar şans eseri yara almadan kurtulan araç sürücüsünü bulunduğu yerden çıkarttı. Mahalle sakinleri daha sonra kamyonetin devrilmemesi için kolları sıvadı. Bulunan bir halatla kamyoneti el birliği ile sol tarafından çekerek devrilmesini önlemeye çalıştı. Bu arada ihbar üzerine itfaiye ekipleri gelerek çalışmalara katıldı. Yoldan yüksek olan kamyonetin sağ lastiklerinin bulunduğu bölgeye kriko ile destek verilirken aracın kasası halat ile bir evin korkuluklarına bağlandı. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekiplerinin çabası ile yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonucu itfaiye vinci yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.





Görüntü Dökümü

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-Aracın askıda kalmasından görüntü

-Vatandaşların aracı halat ile asılması

-Aracın halat ile evin demir korkuluklarına bağlanması

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve detaylar