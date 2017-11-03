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DHA İSTANBUL - GERARD DEPARDİEU'NUN BALIKÇI TEKNESİ TUZLA'DA YATA DÖNÜŞÜYOR

Hasan ERŞAN / İSTANBUL,(DHA)  Deniz  ve balıkçılık  tutkusuyla da bilinen dünyaca ünlü sanatçı Gerard Depardieu, Fransa’da bir arkadaşından aldığı ton balığı av teknesini yeniden dizayn edip gezi yatı yaptırmak için Türkiye’ye getiriyor

03 Kasım 2017 19:28

Hasan ERŞAN / İSTANBUL,(DHA) 
Deniz  ve balıkçılık  tutkusuyla da bilinen dünyaca ünlü sanatçı Gerard Depardieu, Fransa’da bir arkadaşından aldığı ton balığı av teknesini yeniden dizayn edip gezi yatı yaptırmak için Türkiye’ye getiriyor.
Yatları ile birçok kez Cannes’te fotoğraflanan ünlü sanatçı Depardieu, Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği\'nin davetlisi olarak katıldığı VI. Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması gecesinde, yeni  teknesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

\"DENİZDE HUZURU BULUYORUM.TÜRKİYE\'DE YATÇILIK ÇOK İLERLEDİ\"
Gerard Depardieu denizde huzur bulup dinlendiğini belirterek “Teknelerle aram çok iyi. Denizi seviyorum. Huzur buluyorum. Bu nedenle  Fransa\'da bir dostuma ait klasik balıkçı teknesini de aldım ve bu tekneyi gezi teknesine bir yata dönüşürülmesi için Türkiye’ye getirdim. Türkiye’de yatçılık çok ilerlemiş durumda. Ayrıca Avrupa\'dan daha  hesaplı. Tuzla\'da yat yapan tersaneleri gezdim.Yat tasarımı yarışmasında öğrencilerin tasarımları müthişti. Teknemi burada yeniden dizayn edecekler ve bittiğinde Ege’yi gezeceğim\" dedi.

BAKAN ZEYBEKCİ İLE SOHBET ETTİ
Pendik Kurtköy\'de yapılan geceye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve gecenin ev sahibi  Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Bayrak katıldı. Gerard Depardieu konuklarla sohbet etti, Bakan Zeybekçi’yle sohbet etti.  

BAŞARAN BAYRAK \"TEKNESİ TUZLA\'DA YAPILACAK\"
Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başaran Bayrak, Gerard Depardieu’nun teknesi ile ilgili yolarak yaptığı açıklamada, \" Gecemizin konuğuydu. Eski bir balıkçı teknesini almış ve burada yeniden dizayn ettirerek gezi yatı haline getirilecek. Türk Yat Dizayneri Turhan Soyaslan çizimlerini yapıyor. Şu anda dizayn safhasında. Yat tasarımları yapan öğrencilerle bir gece geçirdi çok güzeldi.Modifeye bir dizayn yapılıyor.Gecede kalkan,ve lüfer balıklarımızı yedi ve çok lezzetli buldu. Büyük ihtimalle yatı Tuzla’da yapılacak\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Ulusal Gemi ve Yat Tasarım Yarışması gecesinden görüntüler
-Plaket töreni
-Gerard Depardieu\'nun konuşması
Detaylar
 

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