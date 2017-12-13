DHA İSTANBUL - (GENİŞ)BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVETİ İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA KARAR

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu, 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nü işgal girişimiyle ilgili 18\'i rütbeli 58 askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 2 sanık hakkında 2\'şer kez ağırlaştırılmış, 1 sanık hakkında 1 kez ağırlaştırılmış, 15 sanık hakkında ise birer kez müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, tamamı er olan 40 sanık hakkında ise beraat kararı verdi. İki sanığa ayrıca toplamda 184 yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinde yapılan karar duruşmasında 18 tutuklu sanık hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı sanıklar ve avukatları beyanda bulundu. Son sözleri sorulan sanıklardan 16\'sı beraatlarını isterken, Ümit Yolcu\'yu şehit eden eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız, \"Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum\" dedi. Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı da, \"Yargılamanın eksik yapıldığını düşünüyorum. Adalet mülkün temelidir\" ifadesini kullandı.

Son sözlerin ardından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hulusi Pur, yargılamanın sona erdiğini bildirerek, heyetin kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdiğini söyledi.

ANAYASAYI İHLALDEN 3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, 15 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı, Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız ile Eski Üsteğmen Kurtuluş Kara hakkında, \"Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçundan birer kez \"ağırlaştırılmış müebbet\" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi. Mahkeme bu üç sanığın işledikleri suçtan pişmanlık duymadıklarına kanaat getirerek cezada indirime gitmedi. Mahkeme, diğer tutuklu 15 sanık hakkında ise indirimde bulunarak \"Cebir ve şiddet uygulayarak Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" suçundan birer kez \"müebbet\" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

ÜMİT YOLCU\'NUN ŞEHİT EDİLMESİNE YÖNELİK 2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Mahkeme, darbeye direnen Ümit Yolcu\'yu şehit ettikleri gerekçesiyle, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı ile Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız hakkında, \"Kasten öldürme\" suçundan birer kez \"ağırlaştırılmış müebbet\" hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

2 SANIĞA DİĞER SUÇLARDAN İSE 184 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Darbeye direnirken yaralanan 7 kişiye yönelik \"Kasten öldürmeye teşebbüs ve yaralama\" suçlarından ise 3 sanığa toplamda 185 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Eski Kurmay Albay Yusuf Sarı hakkında, 7 kişiye yönelik \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 84 yıl, Eski Kurmay Yarbay Kadir Yıldız hakkında ise 8 kişiye yönelik, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan 100 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme sanıklardan Yusuf Boz\'a da, \"Kasten yaralama\" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmesine karar verdi.

40 ER BERAAT ETTİ

Tutuklu 18 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tamamı er olan 40 sanığın ise, \"Suç işleme kasıtları olmadığı\" gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

Mahkeme heyeti, \"TBMM\'yi ve Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlarından ise geçitli suç olması nedeniyle bu suçlardan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Karar açıklanırken bir sanığın eşi, \"Benim eşim vatanını çok seviyor. Yazık... Günah...\" diye yüksek sesle bağırınca salondan çıkarıldı.



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