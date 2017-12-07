DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER)BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI BASKIN : 2 YARALI 4 GÖZALTI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - Akın ÇELİKTAŞ / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta bir gümrük müşavirlik şirketine gelen pompalı tüfekli ve silahlı 6 kişi, içeride bulunanlardan ikisinin ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra silahla ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırganlardan 2\'si kaçarken 4\'ü polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Beşiktaş Barbaros Bulvarı 163 numarada bulunan gümrük müşavirlik şirketinde meydana geldi. İddialara göre; 6 kişi, aralarında alacak verecek meselesi olan gümrük müşavirlik şirketine pompalı tüfek ve silah ile geldi. İçeridekilerden ellerini ve ayaklarını bağladıkları iki kişinin üzerine ateş açtı. Saldırganlardan ikisi, olay yerinden kaçarken, 4\'ü polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı iki kişi ise, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri işyerinde bir pompalı tüfeğe el koydu. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının olduğu yerde delil çalışması yaptı.

İşyerinde çalışan üç kadın da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------------------

-Yaralıların işyerinden çıkışı

-Yaralıların ambulansa alınması

-Gözaltına alınanların polis aracına bindirilmesi

-Polisin aldığı pompalı tüfek

-Şirket çalışanlarının ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Genel ve detaylar



