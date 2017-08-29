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DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) TAKSİM MEYDANI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ 

  *Taksim Tüneli'ni su bastı

29 Ağustos 2017 22:07

 

*Taksim Tüneli\'ni su bastı.

*Taksim Metro İstasyonunda kum torbalı önlem. 

*Kuvvetli yağış etkili oluyor

Haber-Kamera Ersan SAN - İstanbul DHA
Meteoroloji\'nin uyarısının ardından İstanbul\'un kuzeyinde kuvvetli yağış ve fırtına etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı\'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı. 

TAKSİM TÜNELİNİ SU BASTI
Yağışla birlikte Taksim Tüneli\'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü. 

SOKAK HAYVANLARI DA KAÇACAK YER ARADI
Yağışın şiddetini arttırdığı o anlarda bir sokak köpeği Taksim Meydan\'da bulunan bir kafeye sığındı. Köpeğin yağıştan kaçışı ve kafeye sığınmasını vatandaşlar ilgiyle izledi. 

Görüntü Dökümü
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-Yağış
-Araçlar
-Taksim metro istasyonu
-Kum torbaları
-Yayalardan detay
-Taksim Tünelinin görüntüsü
-Su içindeki araçlar
-Suya girmeyen araçlar
-Araçların geçisi
-Köpeğin gelişi
-Kafeye girişi
-Gebel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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