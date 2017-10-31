DHA İSTANBUL - (geniş haber) ÖĞRENCİ SERVİSİ SÜRÜCÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de servis aracı sürücüsü, öğrencileri bıraktıktan sonra uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde cip ile gelen saldırganların sürücüyü vurduktan sonra kaçtığı görülüyor. Sürücünün vurulmasıyla servis aracı bir süre geri geri kayıyor. Yaralı sürücü minibüsü durdurmayı başarıyor. Saldırı sırasında çevredekiler büyük panik yaşıyor. Silah sesleriyle kaçıyanlar olduğu görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından saldırı anı

-Servis aracının kayması

-Kaçışanlar

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