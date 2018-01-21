DHA İSTANBUL - (Geniş Haber) MALTEPE'DE FABRİKA YANGINI.....

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi\'ndeki bir fabrikanın depo kısmında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat içinde kontol altına alındı. Olay saat 10.00 sıralarında Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Samandıra yolu üzerinde bulunan fabrikada meydana geldi. Musluk kalıp dökümü üretimi yapan fabrikanın depo kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve depo alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Büyükbakkalköy, Kartal, Yakacık, Sultanbeyli ve Maltepe itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikanın depo kısmında maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Uzaktan görülen yoğun duman

-Fabrikanın alev alev yanması

-Takviye itfaiye araçlarının gelmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-Genel ve detaylar



21.01.2018 - 10.36 Haber Kodu : 180121054

21.01.2018 - 10.38 Haber Kodu : 180121055

21.01.2018 - 11.03 Haber Kodu : 180121067



