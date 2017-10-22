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DHA İSTANBUL - (Geniş Haber) HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN BAHÇESİ'NDE YANGIN...

* Yangın kontrol altına alındı

22 Ekim 2017 17:35

* Yangın kontrol altına alındı. 

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Ersan SAN / İstanbul DHA
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin bahçesinde yangın çıktı. Dumanlar hastaneye ulaşınca bazı hastalar tahliye edildi.
Yangın hastanenin poliklinikler kısmının bahçesinde plastik hurda malzemelerinin yığıldığı yerde çıktı. Alevler kısa sürede büyüyünce dumanlar hastanenin içine doldu. İhbar üzerine olay yerine Fatih, Beyoğlu ve Kocamustafapaşa itfaiye ekipleri de sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek hastaları tahliye etti. Yangının oksijen tüplerinin bulunduğu yere sıçramaması için büyük çaba sarf eden ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. İtfaiyenin çalışmaları devam ederken hastalar da hastane bahçesinde bekletiliyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
-Hastaneden görüntü
-Alev ve dumanlar
-Hastanenin içine dolan dumanlar
-Tahliye edilen hastalar
-Hastane bahçesinde oturmaları
-Detaylar

22.10.2017 - 14.17 - Haber Kodu : 171022059
22.10.2017 - 14.29   Haber Kodu : 171022063

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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