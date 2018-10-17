T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - (geniş haber)- FETÖ/PDY OPERASYONU :  36 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA FETÖ/PDY'ye yönelik Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

17 Ekim 2018 15:02

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
FETÖ/PDY\'ye yönelik Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, şu ana kadar 7 şüpheli yakalandı. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen ve Bylock içeriklerine göre FETÖ/PDY\'nin Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Fatih, Kadıköy, Kartal, Sarıyer, Üsküdar sözde eyaletleri ile Marmara ve büyükşehir bölgelerinde \'erkek-kadın bölge talebecileri\', \'muhasebecileri\', \'üniteciler\'i oldukları değerlendirilen 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 
Bugün saat 06.00 itibariyle İstanbul merkezli 8 kentte eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda İstanbul\'da 5, Samsun\'da bir, Çanakkale\'de bir şüpheli olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları sürüyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberATİKDHA FETÖPDYBylockCumhuriyet Başsavcılığı TerörSuçlar BürosuFETÖPDY Bahçelievler Bakırköy Başakşehir Bayrampaşa Beşiktaş Beylikdüzü Fatih Kadıköy Kartal SarıyerMarmaraOperasyondaSamsunDiğer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24