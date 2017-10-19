DHA İSTANBUL - (GENİŞ HABER) ERDOĞAN: GÜÇLÜ OLANIN HAKLI OLDUĞU BİR DÜNYA BÖYLE BİR DÜNYADA YAŞAMAK İSTEMİYORUM 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

(ABD ile olan vize krizi) \"Bir paragraf, \'vizeleri kaldırdık.\' diyor. Vizeleri kaldırdık diyen kişi, Ankara\'da Büyükelçi. Kim bu büyükelçi? Koskoca ABD adına, stratejik ortağı ile ilişkide bir paragrafla bunu yapıyorsan ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım.\"

Hakime TORUN - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum\'unda konuştu. Erdoğan, \"Diyojen\'nin ifadesi ile gün ışığında mum ile adam araması gibi biz de dünyada adaleti arıyoruz. Maalesef dünyada adalet yok. Özellikle ekonomik noktada güçlü olanın haklı olarak takdim edildiği bir dünyada yaşıyoruz. Haklı olanın güçlü olduğu değil güçlü olanın haklı olduğu bir dünya. Böyle bir dünyayı kabullenmek mümkün değil. Az önce ekranda izledik. Ben böyle bir dünyada yaşamak istemiyorum. Bu dünyada yaşamak bizim için bir zulüm. 7\'den 70\'e masum, mağdur insanların üzerine varil bombalarının indirildiği bir dünyada yaşamak bizim için züldür. Böyle bir dünyada yaşayıp da ne yapacaksın?\" diye konuştu.

\"YAPTIĞIMIZ HARCAMAYA DESTEK VEREN YOK\"

Türkiye\'nin mültecilere verdiği desteğe ilişkin Erdoğan, \"Güçlü dünyalar ile bunu paylaştığınız zaman bir şeyler yapılması gerekiyor doğru denmiyor. Türkiye, Suriye\'den kaçan 3 buçuk milyon insana ev sahipliği yapıyor. Şu ana kadar harcadığımız para 30 milyar doların üzerinde. Yaptığımız harcamaya destek veren yok\" dedi.

\"PYD/YPG\'Yİ BİR DİĞER TERÖR ÖRGÜTÜ DAEŞ\'A KARŞI KULLANAN AMERİKA\"

Erdoğan, \"Yanı başımızda, Irak ve Suriye\'deki gelişmeleri görüyorsunuz. Terör örgütü PKK\'nın düşük çocukları var PYD/YPG. PYD/YPG\'yi bir diğer terör örgütü DEAŞ\'a karşı kullanan kim? Amerika. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü ile ıslah etmek akıl karı mıdır? Bunu ABD Başkanı Trump\'a da söylediğim için açık açık söylüyorum. Gelin DEAŞ\'ı birlikte yok edelim diyorum. Şu anda iki tugay da hazırladık diyorum. Diyorlar ki \'PYD/YPG ile yapacağız.\' 3 bin 500 tır ne yazık ki Kuzey Suriye\'ye girmiştir. Şimdi bu silahlar Kuzey Suriye\'de nereye yerleşecek. Bunlar yarın benim ülkem için tehdit oluşturmaz mı? Kimse oluşturamaz diyemez. Bu sayın Bush döneminde yine olmuştu. \'Seri numaralarını alıyoruz\' denmişti. Olaylar bitince silahları alacağız dediler. Olaylar bittikten sonra Amerika\'nın ve Rusya\'nın silahları, Barzani ve PKK\'nın elinde bizim elimize geçti. Şimdi aynı şeyi söylüyorlar \'seri numaralarını alıyoruz. Suriye\'de DEAŞ\'a karşı operasyon bitince alacağız.\' Alamazsanız dedim. Bunların hepsi yerini bulur. Gidiş oraya iyi bir gidiş değil\" ifadelerini kullandı.

\"PYD, AFRİN\'DE. BİZ PYD\'YE KARŞI SESSİZ DURABİLİR MİYİZ?\"

Erdoğan, \"PYD, Afrin\'de. Biz PYD\'ye karşı sessiz durabilir miyiz? PKK terör örgütü ne ise, PYD/ YPG de odur. Terörle mücadelede sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz\" diye konuştu.

\"MERKEL\'E SÖYLEDİĞİMDE YANINDAKİLERE BAKIYOR. FARKLI BİR DURUMA YATIYOR ASLINDA\"

Erdoğan, \"Almanya\'ya ben PKK ile ilgili 4 bin 500 dosya verdim. Bu dosyaların hiç birinden bize geri dönüş olmadı. Bunların hepsi başta Almanya olmak üzere Avrupa\'da dolaşıyor. Hani PKK AB kayıtlarında terör örgütü olarak görülüyor. Öyleyse dosya veriyorum. Bunlar bizim Milli İstihbarat Teşkilatımızın dosyaları, buyur al bunun üzerinden hareket et. FETÖ terör örgütü aynı durum, onunla ilgili de var. Almanya\'da polis nezaretinde gösteri yapıp benim idam fermanımı açıkladılar. Bunu Bayan Merkel\'e söylediğimde yanındakilere bakıyor. Farklı bir duruma yatıyor aslında. Samimi olalım senin haberin yok mu böyle bir şey olabilir mi?\" ifadelerini kullandı.

\"AÇIK ARA SEÇİM KAZANAN PARTİM KALKIP BATI TARAFINDAN YARGILANIYORSA, BEN BU BATI\'DAN ŞÜPHE EDERİM\"

Erdoğan, \"Açık ara seçim kazanan partim kalkıp Batı tarafından yargılanıyorsa, ben bu Batı\'dan şüphe ederim. Darbe girişiminde bulunulmasına rağmen, demokratız diye geçinen ülkelerden, inanın bizi 3 gün, bir hafta sonra aramaya başladılar. Baktılar ki darbe netice getirmedi, bu defa arayarak, dostlar alışverişte görsün kabilinden bize \'geçmiş olsun\' demeye başladılar\" diye konuştu.

\"STRATEJİK ORTAĞIMA 85 KOLİYİ VERİYORUM DA BENİM STRATEJİK ORTAĞIMDAN BİZE HERHANGİ BİR DESTEK GELMİYOR\"

Erdoğan, \"Böyle bir şey olabilir mi? Şu anda, çok açık konuşuyorum, 99\'da Amerika\'ya giden FETÖ denilen adam Pensilvanya\'da 400 dönüm arazi kendisine tahsis edildi veya satın aldılar bilmem. Oradan 170 ülkeyi bu adam idare ediyor. Tabii bu adam sembolik, idare eden başka. Koyarsın ön tarafa birisini, suflörler arkadan işi idare ederler, yoksa onun idare edebilecek kabiliyeti de yok gücü de yok bakma. Ama işi öyle götürdüler ve götürüyorlar. Eğer ben stratejik ortağıma 85 koliyi veriyorum da benim stratejik ortağımdan bize herhangi bir destek gelmiyorsa, demokrasiye inanmış birisi olarak bunun karşısında biz ne yapacağız? Demokratik hukuk devletinin gereği neyse onu yapacağız. Bizi adeta emir kulu gibi görüp \'birisi var içeride onu bize verin.\' Onu alacaksan önce kendindekini bize ver. Bizimki yargıdan geçmiş hakkında tutukluluk var. Senin ki yargıdan geçmemiş, çiftlikte duruyor. Ondan sonra ne kadar stratejik ortağız onu görelim\" açıklamasında bulundu.

(VİZE KRİZİ) \"İKİ GÜNDÜR ANKARA\'DA GÖRÜŞMELER YAPILDI. BAKALIM NEYE VARACAK?\"

ABD ile olan vize krizine ilişkin, Erdoğan şu ifadeleri kullandı: \"Açık bir örnek vize meselesi. Bir paragraf, \'vizeleri kaldırdık.\' diyor. Vizeleri kaldırdık diyen kişi, Ankara\'da Büyükelçi. Kim bu büyükelçi?

\"BİR PARAGRAFLA BUNU YAPIYORSAN BEN BU STRATEJİK ORTAKLIĞIMI MASAYA YATIRIRIM\"

Koskoca ABD adına, stratejik ortağı ile ilişkide bir paragrafla bunu yapıyorsan ben bu stratejik ortaklığımı masaya yatırırım. Biz de ne yaptık 2 saat içinde aynı kelimelerle vizelerle kaldırdık. Adalet bunu gerektiriyor. İki gündür Ankara\'da görüşmeler yapıldı. Bakalım neye varacak? Bu duruşlar önem arz ediyor. Tüm dünyaya sesleniyorum demokrasiyi arıyor, adalet diyorsak dünya 5\'ten büyük diyelim 196 ülke hakkını alsın.\"

\"ONLARA BUNU YAPAN BAZI BUDİSTLİ TERÖRİST HER İNANCIN TERÖRİSTİ OLUR\"

Erdoğan, \"Arakan\'da katliamdan kaçan 600 bin kişinin derelerden nasıl geçmeye çalıştığını gördünüz. 600 bine yakın insan bazı Budistli teröristler tarafından öldürülüyor. Her inancın teröristi olur. Bu şöyle yoga yapıyor şöyle böyle yumuşaktır diye kimse kimseyi aldatmasın\" dedi.

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