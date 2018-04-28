T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - (geniş haber) ATAŞEHİR'DE DOKTORA SİLAHLI SALDIRI 

  Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA  Ataşehir'de hastaneden çıkan bir doktora kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı

28 Nisan 2018 01:16

 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK - Yılmaz BEZGİN / İstanbul DHA 
Ataşehir\'de hastaneden çıkan bir doktora kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı. 
İddiaya göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir özel bir hastanenin ortağı olan 43 yaşındaki çocuk doktor Rüstem Üçel, evine gitmek üzere hastaneden çıkarak aracının yanı gitti. Hastanenin açık otoparkında bulunan aracına binmek üzere olan Üçel\'e henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişiler tarafından açıldı. Üçel\'in açılan ateş sonucunda bacağından ve karnından yaralandığı öğrenildi. 
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi hastanede yapılan Rüstem Üçel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 
 

Görüntü Dökümü:
---------------------
- Olay yerinden görüntüler
- Çapa Tıp Fakültesi\'nde görüntüler
- Üçel\'in hastaneye getirilmesi
- Görgü tanıklarıyla röportaj
- Üçel\'in fotoğrafı
- Detaylar 


27.04.2018 - 19.43 - Haber Kodu : 180427197
27.04.2018 - 19.47 - Haber Kodu : 180427199
27.04.2018 - 19.58 - Haber Kodu : 180427202
27.04.2018 - 20.45 - Haber Kodu : 180427204

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ramazan EĞRİMurat SOLAKYılmaz BEZGİNDHA  AtaşehirAçılanAtaşehir Ferhatpaşa MahallesiRüstemHastaneninTıp Fakültesi HastanesiDökümü OlayTıp FakültesiGörgüDetaylar  27Haber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24