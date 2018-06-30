DHA İSTANBUL - GENÇ KIZIN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ DAVA...

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de alkol aldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Kübra Hıracı\'nın ölümüne ilişkin biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. \"Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi\" ve \"Nitelikli cinsel saldırı\" suçlarından 43 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Caner B., Kübra Hıracı\'yla isteğiyle birlikte olduğunu, şeker hastası olduğunu bilmediğini belirterek, \"Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim\" dedi. Hazırlanan iddianamede ise sanık Caner B.\'nin, şuuru kapalı olan Kübra Hıracı\'yı sırtına alarak pansiyona çıkardığı anlatılarak, \"Alkol alması sebebiyle şeker komasına giren Kübra Hıracı\'ya tıbbi müdahale yapılmaksızın komadan çıkması mümkün değildir, buna göre Kübra Hıracı\'nın cinsel ilişkiye rıza göstermesi imkansızdır\" denildi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Düzce\'de yaşayan Kübra Hıracı ile İstanbul\'da yaşayan Caner B. (28) ile arasında duygusal ilişki başladı, ikili telefonla ve yüz yüze görüştü. 22 Aralık 2016 tarihinde Kübra Hıracı, Caner B.\'nin yanına geldi ve ikili araç içerisinde alkol almaya başladı. Caner B.\'nin yeğeni olan İdris B.(17) de ikilinin yanına geldi, ardından sahilden ayrıldılar. Kübra Hıracı, Caner B. ve İdris B., Doğanay B.(21) ile buluştu ardından da hep birlikte günü birlik yer kiralama yapmak için Uçurtma Sokağa gittiler. Kübra Hıracı araç içerisinde baygın vaziyette bulunurken, Caner B. ve İdris B. ise Kübra Hıracı adına oda kiraladı. Daha sonra Caner B., İdris B. ve Doğanay B. baygın vaziyetteki Kübra Hıracı\'yı baygın vaziyette araçtan indirdi. Caner B., Kübra Hıracı\'yı sırtına alarak panisyona soktu, oda kapısını İdris B. açtı, hemen arkasından da Doğanay B. Kübra Hıracı\'ya ait telefon ile çantayı getirdi. İdris B. ile Doğanay B. odadan çıktı. Odada Caner B. ve Kübra Hiracı kaldı. 23 Aralık 2016 tarihinde İdris B. saat 10.49\'da yeniden odaya girdiği, 10.58\'de de çıktı. Aynı gün saat 14.33\'te İdris B. odaya girdi, saat 14.53\'te de İdris B. Kübra Hıracı\'yı sırtına alıp dışarı çıkardı. 3 şüpheli Kübra Hıracı\'yı hastaneye götürdü ancak tüm müdahalelere rağmen Kübra Hıracı hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre Kübra Hıracı diyabete bağlı yüksek şeker koması ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat etti, ayrıca Kübra Hıracı\'nın cinsel ilişkiye girdiğine ilişkin bulgulara rastlanıldı.

\"....VEFAT SONUCUNUN MEYDANA GELMEME OLASILIĞI YÜKSEK BULUNDUĞU...\"

Savcılık hazırladığı iddianamede Kübra Hıracı\'nın şuuru kapalı halde araçtan omuzlara alınarak odaya çıkarıldığını, alkol alması sebebiyle şeker komasına girdiği, herhangi bir tıbbi müdahale yapılmaksızın komadan çıkmasının mümkün olmadığı buna göre maktulün cinsel ilişkiye rıza göstermesinin imkansız olduğunu vurguladı. Şüpheli Caner B.\'nin kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı suçunu işlediği öne sürülen iddianamede, Caner B.\'nin birlikte alkol alması yüzünden şeker komasına girmiş bulunan Kübra Hıracı\'yı pansiyon odasına kapatarak o haline rağmen onunla cinsel ilişkiye girmesiyle tehlikeli davranışın meydana gelmesinde kusurlu duruma geldiği ifade edildi. Şeker komasına giren Kübra Hıracı\'nın sağlık kuruluşlarında müdahale edilmesi sağlansaydı vefat sonucunun meydana gelememe olasılığının yüksek bulunduğuna dikkat çekilen iddianamede, şüpheli İdris B.\'nin de Kübra Hıracı\'yı herhangi bir sağlık kuruşuna götürmediği, hangi bir sağlık kuruşuna götürmediği gibi pansiyon kiralama süresini uzatmak ve mevcut haliyle maktulün acilen tıbbi tedavi görmesi gerekirken tedavi sürecini engellemek suretiyle ihmali davranışlar gösterdiği öne sürüldü. Kübra Hıracı\'nın çok acil tedavi görmesi gerekirken şüphelilerin tedavi sürecini engellediği iddia edildi.

43 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

İddianamede Caner B.\'nin \"Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi\" ve \"Nitelikli Cinsel saldırı\" suçlarından 32 yıldan 43 yıla kadar hapsi talep edildi. Doğanay B. hakkında ise \"Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi\" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenen iddianamede İdris B.\'nin ise \"İhmali davranışla kasten adam öldürme\" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada savunmasını yapan tutuklu Caner B., Kübra\'yla internetten tanıştığını Kübra\'nın ailesinin de kendisinden haberdar olduğunu söyledi. Kübra\'nın İstanbul\'a geldiğini, yanlarında yeğeni İdris B.\'nin de olduğunu hep birlikte Gürpınar Sahili\'ne gittiklerini ve alkol aldıklarını anlattı.

\"BANA ŞEKER HASTASI OLDUĞUNU SÖYLESEYDİ...\"

\"Otele gittik. İdris\'e yanımda nakit olmadığını otel parasını ödemesini söyledim. Onda da kalmadığı için diğer yeğenim Doğanay\'ı çağırmış. Otel girişine geldiğimizde Kübra\'nın isteği üzerine onu omzuma aldım. Odasına kadar eşlik ettim\" diyen Caner B., Kübra Hıracı ile kendi isteğiyle birlikte olduğunu savundu. Caner B. ifadesinde şunları anlattı: \"Sabah uyandığımda Kübra horluyordu. Uyandırmak istemedim. Yeğenim benim aracımla okuluna gitti. Sonra bizi almaya gelecekti. \'Bizi kimse rahatsız etmesin\' dedim. Kübra\'yı kaldıramayınca yeğenimi aradım. Araçla hastaneye gittik. Çantasından çıkan ilaçları teslim ettim. Doktor; test sonuçlarını görünce \'Acil yoğun bakım\' dedi. \'Hadi alalım\' dedim. Doktor başka bir hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Telefonun tuş kilidini bilmediğim için Kübra\'nın anne ve babasını çağıramadım. Kendi ailemi arayıp haber verdim. Onlar gelince Düzce\'ye gitmek için yola çıktım. Dualarla uyanmasını beklerken ertesi gün sabaha karşı öldüğünü öğrendim. Ciddi bir ilişkim, evliliğe dair düşüncem vardı. Kendisi bana şeker hastası olduğunu söyleseydi ben kendisine ne alkol kullandırırdım ne de başka bir şey. Kendisi hastayken neye dayanarak bunu içti anlamış değilim. Tahliyemi ve beraatimi isterim.\"

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Görüntü Dökümü:

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Olayla ilgili arşiv görüntüler (7 Nisan 2018)