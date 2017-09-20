DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA POLİSE ATEŞ AÇILDI: 1 POLİS AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Ozan URAL - Ahmet KONANÇ / İSTANBUL DHA

GAZİOSMANPAŞA\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu 1 polis memuru başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. 2 şüpheli ise yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak\'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta devriye gezen polis ekibi, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 34 BL 1893 plakalı araçtan şüphelenerek durdurmak istedi. \'Dur\' ikazına uymayan şüpheliler polislere ateş açarak kaçmaya başladı.

1 POLİS AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucunda 1 polis memuru başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Gaziosmanpaşa Taksim İlkyardım Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede araştırma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAŞANAN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI

Kaçan otomobile ait plakayı tespit eden ekipler yapılan araştırma sonucunda aracın izine Eski Edirne Asfaltı üzerinde rastlandı. Kaçan araç ile polis ekipleri arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Polislerin kaçan otomobilin lastiklerine ateş etmesi sonucu araç kaza yaptı. Aracı bırakarak yaya bir şekilde kaçmaya çalışan 2 şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay sonrası bölgeye zırhlı polis araçları sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi diğer şüphelinin ise 23 suç kaydı olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin güvenlik önlemleri

-Olay yeri incelemeleri

-Genel ve detaylar