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DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA CİPE SİLAHLI SALDIRI: YARALI KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa'da cipe düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

17 Aralık 2018 18:58

Haber-Kamera: Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA
Gaziosmanpaşa\'da cipe düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi 1058 Sokak\'taki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 44 yaşındaki Fırat Yıldırım, cipinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. 3 kurşun isabet eden Yıldırım tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Polis kaçan saldırganları arıyor.

Görüntü Dökümü;
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-Olay yeri
-Araçtan görüntü
-Polisin incelemesi
-Detaylar

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