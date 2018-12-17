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DHA İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA'DA CİPE SİLAHLI SALDIRI (2)

  Haber-Kamera: Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA Gaziosmanpaşa'da cipe düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı

17 Aralık 2018 17:29

 

Haber-Kamera: Ersan SAN - Emin YEŞİL - İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da cipe düzenlenen silahlı saldırıda sürücü ağır yaralandı.

Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi 1058 Sokak\'taki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. 44 yaşındaki Fırat Yıldırım, cipinin içinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar kaçarken yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yıldırım\'a 3 kurşun isabet ettiği belirtildi. Polis kaçan saldırganları arıyor.

 

Görüntü Dökümü;

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-Olay yeri

-Araçtan görüntü

-Polisin incelemesi

-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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