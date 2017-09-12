DHA İSTANBUL -  GAZETECİ KADİR DEMİREL CİNAYETİ: ADLİYEYE SEVKEDİLEN DAMADI TUTUKLANDI (1)

Haber: Serpil KIRKESER - Güven USTA İSTANBUL (DHA)

Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel cinayetiyle ilgili adliyeye sevkedilen damadı Cemil Yavuz Karanfil tutuklandı.

Kadir Demirel\'i öldüren, eşi Esma Karanfil\'i ise ağır yaralayan Cemil Yavuz Karanfil dün İzmir\'de yakalandı. Bu sabah İstanbul\'da getirilen Cemil Yavuz Karanfil, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusunun ardından Bakırköy Adliyesi\'ne sevkedildi. Mahkemeye çıkarılan Karanfil tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Karanfil\'in adliye koridorundaki görüntüleri

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