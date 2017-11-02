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DHA İSTANBUL - GAZETECİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA VE FİDEL OKAN'IN 5'ER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı

02 Kasım 2017 21:01

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Küçükkaya ve Okan\'ın “Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını aşağılama\" suçlarından 1 yıl 6\'şar aydan 5\'er yıla kadar hapsi talep edildi.

SAVCI SORUŞTURMAYI TAMAMLADI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu Savcısı Bülent Demirbilek, İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcı Demirbilek, Küçükkaya ve Okan hakkında “Kamu görevlisine alenen hakaret\" ve “Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurum ve organlarını alenen aşağılama\" suçlarından 1 yıl 6\'şar aydan 5\'er yıla kadar hapsini istedi.  Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca onaylanan iddianame Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse, Küçükkaya ve Okan önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, avukatı aracılığıyla Bakırköy Adalet Sarayı\'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da Bakan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Fidel Okan hakkında soruşturma başlatmıştı. 

Görüntü Dökümü:
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-İsmail Küçükkaya\'nın adliye önündeki görüntüsü(ARŞİV) 

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