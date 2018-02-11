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DHA İSTANBUL - FUHUŞ VE İNSAN TİCARETİ OPERASYONUNDA 40 GÖZALTI

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonla, tehdit yoluyla fuhuşa sürüklendiği ve insan ticaretine maruz kaldığı belirtilen yabancı uyruklu 140 kadın kurtarıldı

11 Şubat 2018 09:35

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonla, tehdit yoluyla fuhuşa sürüklendiği ve insan ticaretine maruz kaldığı belirtilen yabancı uyruklu 140 kadın kurtarıldı. İçinde eğlence mekanları ve otellerin de olduğu 47 adrese eş zamanlı baskın yapılırken, 3\'ü kadın 40 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL - DHA
Fatih\'te bazı eğlence mekanları ile otellerde yabancı uyruklu kadınların tehdit yoluyla fuhuşa sürüklendiği, ayrıca insan ticareti yapıldığı bilgisi üzerine emniyet güçleri yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Teknik ve fiziki takibin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak ve Kumar Büro Amirliği Ekipleri bu gece operasyon için düğmeye bastı.
 
23 EĞLENCE MEKANI VE OTELİN KAPISINA MÜHÜR VURULDU
Ekipler, 250 polisin katılımıyla, Aksaray Mahallesi\'nde yerleri önceden belirlenen 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; 13 eğlence mekanı, 10 otel ve 24 dairede yabancı uyruklu toplam 140 kadın kurtarıldı. Operasyon sonucunda, kadınları tehditle fuhuşa sürüklediği iddiasıyla 3\'ü kadın toplam 40 kişi de gözaltına alındı. Bu arada 23 eğlence mekanı ve otelin mühürlenerek kapatıldığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Gayrettepe\'deki Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilirken, emniyetteki işlemleri devam ediyor.
 
Görüntü Dökümü
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- Polisin arama yapması 
- Gözaltına alınanlar
- Gözaltına alınanların eşyaları 
- Gayrettepe Şube\'ye getirilen şüpheliler
- Genel ve detaylar
 

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