DHA İSTANBUL - FETÖ'NÜN MEDYA YAPILANMASI DAVASINDA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ  

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ/PDY\'nin medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 20\'si tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi. Duruşma 6 Şubat\'a ertelendi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda bulunan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde iki gün süren duruşmada 20 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy\'un da bulunduğu tutuksuz 6 sanık da duruşmada hazır bulundu. Duruşmanın dün görülen celsesinde tanıklar dinlendi. Bugünkü celsede ise, sanık ve avukatlarının talepleri alındı. Avukatlar tutuklu sanıkların 17 aydır tutuklu kaldıklarına dikkat çekerek, tahliye edilmeleri yönünde taleplerde bulundu. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararında tutuklu sanıkların, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin bulunduğu gerekçesiyle, bu hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 6 Şubat\'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıkların FETÖ\'nün talimatının ardından Bank Asya\'da hesap açtıkları veya var olan hesaba yüklü miktarda para yatırdıkları, bazılarının ByLock kullancısı olduğu, bazılarının ise FETÖ\'nün üst düzey isimleri ile telefon irtibatının bulunduğu iddia edildi. İddianamede, sanıkların ayrıca 17/25 Aralık sürecinin ardından FETÖ\'ye yönelik yapılan operasyonlara karşı durdukları ve örgüte destek çıktıkları ileri sürüldü. Bazı sanıkların sosyal medya ve gazete haberlerinde ya da köşe yazılarında örgüt lehine algı oluşutrmaya çalıştıkları iddiasına yer verildi. İlk hazırlanan iddianamede tüm şüpheliler hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis cezası istenirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan yeni iddianamede ise medya yapılanması davasından tahliye edilen ancak darbe soruşturmasından tutuklanan şüpheliler Atilla Taş, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç, Oğuz Usluer , Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan, Seyit Kılıç, Yetkin Yıldız ve Ali Akkuş\'un yer aldığı 13 kişi hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlarından 2\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Gözaltılar sırasında geçilen görüntler