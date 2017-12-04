DHA İSTANBUL - FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI (2)

* Tutuklu sanık Mehmet Zenginer,

\" ( TUSKON genel kurulu) Benim gördüğüm alkışlamayan yoktu. Yanında sağında salonda arkanda alkışlayan olunca siz de alkışlıyorsunuz. Orada alkışlamayan kimse yoktu. Arka tarafta bulunanlar amigo gibiydi\"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 7. duruşmasında işadamı Mehmet Zenginer savunmasını yaparak, suçlamaları reddetti. 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen firari sanık Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasına değinen Zenginer, “Meral\'in konuşması sonlara doğru amacını aştı. Herkesi rahatsız ettiği gibi konuşma beni de rahatsız etti\" dedi. \"Hakimin konuşmayı kimler alkışladı?\" sorusuna tutuklu sanık Zenginer, “Benim gördüğüm alkışlamayan yoktu. Yanında, sağında salonda arkanda alkışlayan olunca sizde alkışlıyorsunuz. Orada alkışlamayan kimse yoktu. Arka tarafta bulunanlar amigo gibiydi\" diye cevap verdi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda ifade veren işadamı Mehmet Zenginer, FETÖ üyesi suçlamasını kabul etmediğini, vatansever olduğunu belirterek, her zaman devletinin yanında olduğunu belirtti. Hayatının kısa özetini yaparak savunmasına devam eden Zenginer, 2 kaçak şüpheliyle yurtdışına çıktığı iddialarını da reddetti, yaptığı seyahatlerden birinin iş diğerinin de gezi amaçlı olduğunu savundu. Sanık Zenginer, “Kaçak şüpheli Mustafa Günay ile yaptığım iddia edilen seyahat tamamen işimle ilgili bir seyahatti. Gidiş dönüş tarihim bellidir. Benim bu kişi ile tanışıklığım 2012 TUSKON Genel Kurul Toplantı\'sında olmuştur. 1-2 kez selamlaştım. Mehmet Kantar isimli bu kişiyi kesinlikle tanımıyorum. Bu seyahat ise ailemle yaptığım bir gezi programıdır. Ayrıca çıkış , dönüş saatlerimiz ve tarihlerimiz farklıdır\" dedi.

“BANK ASYA\'YI AYAĞA KALDIRMAK İÇİN BANKAYA PARA YATIRMADIM\"

FETÖ lideri Fetullah Gülen\'in talimatıyla Bank Asya\'yı ayağa kaldırmak için Bank Asya\'ya para yatırdığı iddialarını da reddeden ve bu yönde bir talimat almadığını söyleyen sanık Zenginer, “9 milyon TL\'yi peyder pey Bank Asya\'dan uzaklaştırdım. Bank Asya\'yı ayağa kaldırmak için evimi, arabamı satmamışım, vadeli hesabımı bozmamışım. Para yatırmamışım. Hesaplara bakıldığında Bank Asya\'yı ayağa kaldırmak için değil, birikimimi riskten uzaklaştırmak için hareket ettiğim görülecektir\" ifadelerini kullandı.

“MERAL\'İN KONUŞMASI BENİ DE RAHATSIZ ETTİ\"

Zenginer, “17-25 Aralık sonrası ortalık toz duman olmuştu. Benim de kafam karışmıştı. TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'na katılsam mı, katılmasam mı diye çok düşündüm. Mustafa Günay\'ı bularak yeni yapılacak seçimlerde yedek de olsa listede yer almak istemediğimi söyledim\" dedi. 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda hükümeti alenen tehdit ettiği belirtilen Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasına da değinen Zenginer, “Meral\'in konuşması sonlara doğru amacını aştı. Herkesi rahatsız ettiği gibi konuşma beni de rahatsız etti. Salon dışında arkadaşlara Rıza Nur Meral\'in konuşmasının kabul edilebilir olmadığını söyledim. Bu sırada benim de adımın olduğu listenin seçildiği haberi geldi. Ben daha önceden listede yedek bile olmak istemediğimi söylediğim için Rıza Nur Meral ve Mustafa Günay ile ciddi tartışmaya başladık. Araştırılırsa bu görüntülerle de ortaya çıkacaktır. Ben istifamı yazarak Mustafa Günay\'a verdim ve TUSKON ile bağımı tamamen kapattım. Bu tarihten sonra TUSKON ile bir iletişimim olmadı\" diye konuştu.

“ORADA ALKIŞLAMAYAN KİMSE YOKTU\"

Hakim, “Konuşmayı kimler alkışladı?\" sorusuna sanık Zenginer, “Benim gördüğüm alkışlamayan yoktu. Yanında sağında salonda arkanda alkışlayan olunca siz de alkışlıyorsunuz. Orada alkışlamayan kimse yoktu. Arka tarafta bulunanlar amigo gibiydi\" diye cevap verdi.

“HAİN DARBE GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUM\"

Zenginer, Rıza Nur Meral\'in çayını içmeye geleceğini söylediğini ve geldiğini anlatan sanık Zenginer, “Kendilerine tekrar destek vermemi istedi ancak ben kabul etmedim. Onun dışında bir iletişimim olmadığı HTS kayıtlarıyla da görülecektir\" şeklinde konuştu. 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğunda yurtdışında olduğunu anlatan sanık Zenginer, “15 Temmuz hain darbe girişimini lanetliyorum. Mahkemenin vereceği kararla aklanmak istiyorum. FETÖ\'cü değilim. Himmet adı altında para vermedim. Mal varlıklarım üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ediyorum. Tüm suçlamaları reddediyorum. Tahliyeme ve beraatıma karar verilsin\" ifadelerini kullandı. Duruşmaya sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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Duruşma salonu önünden görüntü

Genel ve detaylar

04.12.2017 - 12.30 - Haber Kodu : 171204054