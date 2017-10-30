DHA İSTANBUL -  FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI: 10  SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

* FETÖ\'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik açılan davaya bakan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 sanığın tahliyesine karar verdi.

* İstanbul Büyükşehir Belediye Eski Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı İşadamı Ömer Faruk Kavurmacı ve Ünlü Baklavacı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 21 sanığın tahliye talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Aralık\'a erteledi.



Haber: Serpil KIRKESER / Özden ATİK / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 31\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davanın 6. duruşması sona erdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda sanıkların ve avukatların tahliye talepleri alındı. Tutuklu sanıklardan Yüksel Nalbant, \"Ne biliyorsam anlattım. Suçsuzum, çocuklarımı çok özledim. Tahliyemi talep ederim\" dedi. Tutuklu sanıklardan Barış Şengül, çocuğunun hasta olduğunu, delil karartma durumunun olmadığını, sabit ikamet sahibi olduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Tutuklu sanıklardan İlhan Karagöz de 41 yıldır çalıştığı işyerini kapatttığını, hayatı boyunca kanunlara uygun hareket ettiğini, şimdi ise terörist olarak yargılandığını ifade ederek, \"Elektronik kelepçe de olsa tahliyemi arz ederim\" diye konuştu. Söz alan diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerini talep etti. Sanıkların ardından avukatlara söz verildi.

\"MÜVEKKİLİMİN BANKASYA\'YI AYAĞA KALDIRMAK GİBİ BİR AMACI YOKTUR\"

Tutuklu sanık Ünlü baklavacı Faruk Güllü\'nün avukatı Hatice Yılmaz, müvekkili aleyhine ifade veren Gizli Tanık Demir\'in ifadelerinde somut delil, tarih ve zaman kavramının olmadığının altını çizerek, Gizli Tanık Demir\'in duruşmada dinlenmesini istedi. Avukat Yılmaz, \"Müvekkilimin Bankasya\'yı ayağa kaldırmak gibi bir amacı yoktur. Aksine banka müvekkilime zarar vermiştir. Müvekkilim 15 aydır tutukludur. Tahliyesini talep ederim\" dedi.

\"MÜVEKKİLİM KONUŞMAYI ALKIŞLAMADI, AYAĞA KALKMADI\"

Tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı\'nın Avukatı Abdullah Pehlivan da müvekkkilinin davaya konu 1 Mart 2014\'te TUSKON 5. Olağan Genel Kurulu\'nda Başkan Rızanur Meral\'in açılış konuşmasını alkışlamadığını ve ayağa da kalkmadığını belirtti. Avukat Pehlivan, \"Müvekkilim genel kurulda terör örgütü FETÖ/PDY\'ye tavrını ortaya koymuştur. TUSKON\'dan istifa etmiştir. Çocuklarını okuldan (Fatih Koleji) almıştır. Kriptolu haberleşme programını kullanmamıştır. Müvekkkilimin şirketlerinin ve şahsı üzerindeki tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum\" diye konuştu.



10 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Taleplerin ardından mahkeme heyeti, duruşmaya 2 saat ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti, mevcut delil durumu, savunmalarının alınmış olması, bu aşamada adli kontrolün yeterli olacağını belirterek tutuklu sanıklardan Nalan Erpolat, Özlem Rukiye Üçüncü, Yüksel Nalbant, Ruhi Gürer, Semih Sadır, Emrullah Emre Topal, Rüstem Karaoğlan ve Harun Akca tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Nihat Kurt ve Cahit Durmaz\'ın yaşları ve sağlık durumlarını da gözönünde bulundurarak tahliyelerine hükmetti. Heyet 10 sanık hakkında yurtdışına çıkışını yasaklayarak her Cuma adreslerine en yakın karakola giderek imza atmalarını da karara bağladı. Mahkeme heyeti, ayrıca tahliye edilen bu 10 sanığı mal varlığı değerleri üzerindeki tedbirlerin de kaldırılmasına karar verdi. Davada tutuklu sanık sayısı 21\'e düştü. Duruşma 4 Aralık\'a tarihine ertelendi.