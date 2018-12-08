DHA İSTANBUL - FETÖ'NÜN 'DUA LİSTESİ'NDEKİ 47 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

FETÖ lideri Fetullah Gülen\'in örgütün motivasyonunu arttırmak için bizzat dua edeceğini söylediği belirtilen 944 kişilik dua listesinde adları geçen 47 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz salı günü 944 kişilik dua listesinde adları geçen 96 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yargı alanında bulunan 96 kişi hakkında verdiği gözaltı kararı üzerine bu kişilerden 60\'ı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisinin Sancaktepe\'de örgüte ait \"gaygubet\" evinde yakalandığı öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen 60 kişi, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\", \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\" ve \"Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama\" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk edildiler.

47 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, 47 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 13 kişiyi de serbest bıraktı. Mahkeme, 13 kişinin yurt dışına çıkışını yasakladı.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fetullah Gülen\'in örgütün motivasyonunu arttırmak için bizzat dua edeceği 944 kişilik listede bulunan kişilerden 33\'ünün FETÖ/PDY çatı yapılanmasında yönetici konumunda olduğu, 33 kişinin imam/yönetici konumunda olduğu, 9 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü elebaşının akrabası olduğu, 47 kişinin çatı davasında yönetici olan kişilerin akrabaları olduğu, 70 kişinin KHK\'dan ihraç kaydının bulunduğu, 475 kişinin FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde SGK kaydının olduğu, 1 kişinin darbe yöneticisi olarak darbe girişimine bizzat iştirak ettiği, 1 kişinin TRT Ulus binasının işgalini organize ettiği, 177 kişinin de KHK ile kapatılan sendika/derneklerde yönetici, kurucu veya üye oldukları bilgisine yer verildi.

Listedeki 700 kişi hakkında yetkisizlik kararı verildiği ve dosyalarının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, yetki alanında bunan 96 kişi hakkında da soruşturmanın Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde sürdüğü, haklarında da 4 Aralık 2018 tarihinde gözaltı kararı verildiği kaydedildi.





