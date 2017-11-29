DHA İSTANBUL - FETÖ'NÜN BDDK'DEKİ “USULSÜZ SORGULAMA" DAVASI BAŞLADI…

*32 ESKİ BDDK MURAKKIBI HAKİM KARŞISINDA…

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu\'nun (BDDK) bazı iş adamları ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ve İHH İnsani Yardım Vakfı gibi vakıfların banka hesaplarını usulsüz sorgulanarak elde edilen bilgilerini FETÖ\'ye aktarılmasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu 32 eski BDDK murakkıbı, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri\'de görülmeye başlanan ilk duruşmaya, tutuklu 31 sanık getirilirken; bir tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında iş adamları Ali İbrahim Ağaoğlu, İbrahim Çeçen, Ethem Sancak ve Abdullah Tivnikli\'nin de bulunduğu çok sayıda müşteki, avukatları aracılığıyla davaya katılma talebinde bulundu. Bazı sanıklar ve avukatları katılma taleplerinin reddi yönünde karar verilmesini istedi. Ancak mahkeme heyeti, tüm müşteki ve mağdurlar ile BDDK, Vakıf bank ve Halkbank\'ın müdahillik talepleri kabul etti.

İlk savunmayı 2014\'te denetimden sorumlu 3. Daire Başkanı ve katılım bankalarından sorumlu Daire Başkan vekili sanık Oktay Çolak savunmasını yaptı. Gözaltına alınmasının 2013\'te bir denetim ile ilgili olduğunu, bu davayla ilgisi olmadığını öne süren Çolak, “Göreve geldikten sonra herhangi bir sorgu yapıldığını görmedim. Oysa iddianamede binlerce usulsüz sorgu yapmakla suçlanıyorum. 11 yıl BDDK\'da görev yaptım. BDDK bize bir bilgisayar verir, incelediğimiz her şeyi 5 yıl boyunca saklamak zorundayız\" diyerek suçlamaları reddetti.

İMAM SUÇLAMASI SORULAN SANIK: ANLAMSIZ BİR İTHAM…

Daha sonra iddianameye göre, 2008-2014 yıllarında denetimden sorumlu daire başkanı olan ve BDDK\'nin imamı olabileceği değerlendirilen sanık Utku Tosun savunmasını yaptı. BDDK\'da görevlendirme yapma yetkisi olmadığını söyleyen Tosun, iddianamede kendisiyle birlikte 5 kişinin daha BDDK imamı olarak gösterildiğini belirtti. Firari eski Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun\'un amcası olmasına değinen Utku Tosun, “Bir kişinin suç işlemek kastıyla hareket etmiş olması, başka bir aile bireyi için suçlama konusu yapılamaz. Bunun modern hukuka, suçların şahsiliği ilkesine uygun olmadığını düşünmekteyim\" dedi. Çapraz sorgusunda müşteki avukatlarının sorularıyla karşılaşan Tosun\'a, FETÖ\'nün BDDK imamı olduğu suçlaması soruldu. Tosun, “Anlamsız bir itham. İddianamede beş ayrı kişi aynı şekilde itham edilmiş\" dedi. Duruşma yarına ertelendi.



İDDİANAME

İstanbul Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, bir numaralı şüpheli olarak FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yer alırken, 31\'i tutuklu 32 eski BDDK murakıbı sanık olarak bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile 24 yeni ve eski bakan ile yine hesapları usulsüz incelenen iş adamları Nihat Özdemir, Ethem Sancak, Cemal Kalyoncu, Mehmet Cengiz ve Muharrem Usta ile Emine Erdoğan\'ın özel kalem müdürü Ela Çakıcı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart\'ın da arasında olduğu 30 kişi ile bu kişilere ait 31 şirket de müşteki tüzel kişilik olarak yer alıyor. Hesapları usulsüz incelenen Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ile Halkevleri Vakfı da müştekiler arasında bulunuyor.

İSTENEN CEZALAR

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen için, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek\" ve \"Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak\" suçlarından ise 43 yıldan 73 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 32 eski BDDK Murakıbı hakkında ise, \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" ve \"Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak\" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi.

