T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - FETÖ SORUŞTURMASI:  219 MUVAZZAF ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI 

  Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi

14 Aralık 2018 11:57

 

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
FETÖ\'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 219 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen  4\'ü albay, 5\'i yarbay, 10\'u binbaşı, 14 yüzbaşı, 51\'i üsteğmen,1\'i teğmen, 115\'i astsubay, 19\'u uzman çavuş toplam 219 şüphelinin yakalanması için için saat 01.00 sıralarında operasyon yapıldı. Şüphelilerin 89\'unun Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 31\'nin Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 85\'inin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 11\'nin Jandarma Genel Komutanlığı ve 3\'ünün Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda görev yaptığı belirtildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
------------
-ARŞİV
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ATİKDHA FETÖ TSKCumhuriyet BaşsavcılığıKara Kuvvetleri KomutanlığıHava Kuvvetleri KomutanlığıDeniz Kuvvetleri KomutanlığıJandarma Genel KomutanlığıSahil Güvenlik KomutanlığıGörüntü Dökümü ARŞİV
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24