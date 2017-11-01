DHA İSTANBUL - FETÖ OPERASYONUNDA 42 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 61 şüpheliden 42\'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim günü, Kaynak Holding ve bağlı şirket çalışanlarından oluşan kişilere yönelik FETÖ operasyonu düzenledi. 110 kişiden oluşan hedef liste için çeşitli adreslerde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 61 kişi gözaltına alındı.

Emniyet müdürlüğüne getirilen şüphelilerden bir kısmının şirket hatları ile ByLock programını kullandığı, diğer bankalardan kredi çekerek Asya Katılım Bankası\'nda organize şekilde bankayı fonlayarak örgütsel şekilde para yatırdıkları, incelenen dijital verilerde, \"burs-bağış-himmet\" parası verdikleri ve topladıkları, sosyal medyada algı amaçlı faaliyet yürüttükleri tespit edildiği ileri sürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan 61 şüpheli bu sabah Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Şüphelilerden 2\'si savcılık ifadesinin ardından, 17\'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 42\'si tutuklandı.



