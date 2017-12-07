DHA İSTANBUL - FETÖ ADLİYE YAPILANMASINDA KARAR

-114 SANIK CEZA ALDI

-BERAAT EDEN SANIK YOK

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) adliye yapılanmasına yönelik 58\'i tutuklu 129 sanığın, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Mahkeme 114 sanığı \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 1.5 yıldan 12 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırdı.

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA)

FETÖ\'nün adliye yapılanmasına yönelik davanın karar duruşması, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı\'nın duruşma salonuna dönüştürülen konferans salonunda yapıldı.

Duruşmaya tutuklu sanıkların 57\'si ile tutuksuz sanıklardan 50\'si katıldı. Bir tutuklu sanık SEGBİS sistemi ile salona bağlandı. Başkan Fikret Demir karar verileceğine belirterek sanıklara son sözlerini sordu. Bazı sanıklar bildiklerini anlattıklarını belirterek lehlerine etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istediler.

İŞE BAŞLADIĞI BİNADA MAHKUM OLDU

Tutuklu sanıklardan Elif Tarakçı, 6 yıl önce girdiği katiplik sınavını kazanarak şu an yargılandığı salonda büyük bir heyecan ile mesleğe başladığını söyledi. Darbe girişimi sonrası gözaltına alınınca bu binada uzun süre gözaltında tutulduğunu söyleyen Tarakçı, \"İşyerimde gözaltına alındım, iş yerimde teröristlikle suçlandım\" dedi.

Kendisi ile birlikte tutuklu olan eşi Fatih Tarakçı ile duruşmalarda da olsa bir araya getirdiği için mahkeme başkanına teşekkür eden Tarakçı, \"Bizi duruşmalarda da olsa bir araya getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Duruşmalar bitince birbirimizi hiç göremeyeceğiz. Tahliye olmazsak bir daha bir araya gelemeyeceğiz. Tahliye olmayacaksak en azından iletişimimizin devam edebilmesi için cezaevindeki mektup yasağının kalkmasını talep ediyoruz\" dedi.

Örgütle ilişkilerinin olmadığını söyleyen Elif Tarakçı hem kendisinin hem de eşinin tahliyesini istedi. Tarakçı\'dan sonra son sözü sorulan eşi Fatih Tarakçı, \"Ben eşime de bana da vereceğiniz cezaya razıyım. Ama bana çok ağır gelen terörist suçlamasını kabul etmiyorum. Duruşmalarda bizi bir araya getirdiğiniz için size teşekkür ediyorum. İkimizin de tahliyesini talep ediyorum\" dedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Mustafa Kahraman da, \"Oğlum var 1.5 yaşında. Bana müsaade edin de oğlumun, eşimin ve annemin yanında olayım\" dedi.



3 SAAT SONRA KARARINI AÇIKLADI

Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme, karar için ara verdi. Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, kendisi ile birlikte eşi Fatih Tarakçı\'nın tahliyesini isteyen Elif Tarakçı\'nın da aralarında bulunduğu 42 sanığa, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıkların bu cezasına iyi hal indirimi uygulayarak, cezayı 6 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi.

Mahkeme, Fatih Tarakçı\'nın da aralarında bulunduğu 24 sanığı, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırdı. Sanıkların yargılama sürecinde olumlu davranışlarının bulunmadığını gerekçe göstererek, bu cezada takdiri indirime gitmedi.

Mahkeme, \"abla\" konumunda olduğunu belirttiği Meyesser Yıldız ile \"abi\" konumunda bulunduğunu belirttiği Serbülent Algı\'nın da aralarında bulunduğu 5 sanığa \"FETÖ silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi. Sanıkların yargılama aşamasındaki davranışlarını gösteren mahkeme, bu cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.

\"Abla\" konumunda olduğu belirtilen Aliye Kulabaş ile \"Abi\" konumunda olduğu belirtilen Alparslan Durak ve Fahrettin Kaya\'nın aralarında bulunduğu 8 sanığa yine \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 9 yıl hapis cezası veren mahkeme, yargılama aşamasındaki davranışlarını gerekçe göstererek bu cezalada herhangi bir indirime gitmedi.

CUMHURBAŞKANINI TEHDİT EDEN SANIĞA 12 YIL

Mahkeme, örgüt içerisinde \"Büyük abi\" olarak konumlanan Lokman Özünal ve \"Büyük Abla\" olarak konumlanan Zeynep Karakaş\'a silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 10 yıl 6 ay, Büyükçekmece bölgesinde adliye orumlusu Mustafa Karaman ile duruşmada dahi örgütsel tavırlarını sürdürerek Cumhurbaşkanını tehdit eder nitelikte sözler sarf ettiğini belirttiği Özden Çeper\'e 12\'şer yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, bu sanıkların cezalarında herhangi bir indirime gitmedi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN CEZALARI 1 YIL 6 AYA İNDİRİLDİ

17 sanığa \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, etkin pişmanlık hükümleri ile bu cezayı 1 yıl 10 ay 15 güne, \"İyi hal\" indirimi ile de 1 yıl 6 ay 22 güne indirerek hükmün açıklanmasını 5 yıl süre ile geriye bıraktı.

10 sanığa \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme, etkin pişmanlık ile bu cezayı 3 yıl 9 aya, \"İyi hal\" indirimi ile de 3 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.

Kadir Özbek ve Zağla Çakmak\'ı \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandıran mahkeme, etkin pişmanlık ve iyi hal indirimi ile bu cezayı 4 yıl 2 ay hapis cezasına düşürdü. Harun Yerlikaya aynı suçtan 7 yıl 6 ay, iyi hal ve etkin pişmanlık indirimi ile 2 yıl 1 ay ceza aldı.

Telefonunda ByLock tespit edilen ve örgüt içinde \"Abi\" konumunda olduğu belirtilen Mustafa Sakallı, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ceza, etkin pişmanlık ve iyi hal indirimi ile 3 yıl 9 ay hapis cezasına indirildi.

ELİF TARAKÇI\'NIN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 22 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Aralarında Elif Tarakçı\'nın da bulunduğu 22 sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, bu kişilerin yurt dışına çıkışını yasakladı.

İKİ SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Tutuksuz sanıklar Tuğba Güven ve Rıdvan Yıldırım hakkındaki dosyanın tefrikine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

FETÖ\'nün adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, bazı sanıkların ByLock kullandığı belirtiliyor.

İddianamede, aralarında 103 zabit katibi, 8 mübaşir, 2 bilgisayar işletmeni, 3 yazı işleri müdürü, 2 teknisyen, 2 öğretmen, 3 hemşire, 1 bilgisayar mühendisi, 2 özel sektör çalışanı ve 1 ev hanımının aralarında bulunduğu 129 için, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.





