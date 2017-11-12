DHA İSTANBUL - FERİKÖY'DE KAZI SIRASINDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU(2) 

Ozan URAL / İstanbul DHA

Şişli Feriköy\'de, BEDAŞ ekiplerinin yolda yaptığı kazı çalışmasında, kemik parçaları bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kocabaş Sokak üzerinde öğleden sonra elektrik kabloları yenileme çalışması yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş(BEDAŞ) ekipleri, kemiklere rastladı. Çalışmalara ara veren ekipler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bulunan çok sayıda kemik ve kafatasını inceledi. Kemik ve kafatasının insana ait olduğu tespit edildi. Ekipler, kemiklerin üzerini poşetlerle kapatarak incelemelere ara verdi. Bir polis ekibinin nöbet tuttuğu olay yerinde, incelemelerin sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazı çalışmasından görüntü

-Olay erinden görüntüler

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Bekleyen polis ekibi



