DHA İSTANBUL - FATİH'TE YANGIN PANİĞİ (2)

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Fatih\'te 3 katlı bir binanın üst katında izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın paniğe neneden oldu. İtfaiye ekipleri olay yerine giderek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 16.30 sıralarında, Dervişali Mahallesi Zülüflü Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Dairede iddiaya göre, izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü ve alevler binanın üst katını sardı. Bunun üzerine çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın sırasında alevli görüntüler çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görgü tanıkları, yangının çatı katında izolasyon çalışması sırasında çıktığını söyledi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Yangından alevli görüntüler

-Dumanların yükselmesi

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AKTÜEL GÖRÜNTÜ:

-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüler

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