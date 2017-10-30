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DHA İSTANBUL - FATİH'TE İKİ KATLI BİNANIN ÜST KATI ÇÖKTÜ...(2)

Ersan SAN / İstanbul DHA Fatih'te iki katlı binanın boş olan üst katı çöktü

30 Ekim 2017 21:37

Ersan SAN / İstanbul DHA
Fatih\'te iki katlı binanın boş olan üst katı çöktü. Alt katları işyeri olan binadaki çökme paniğe neden oldu.
Vatan Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın üst katı saat 18.00 sıralarında, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Alt katı işyeri olarak kullanılan binadaki çökme paniğe neden oldu. O sırada işyerlerinde bulunanlar gürültü üzerine, panikle dışarı çıkıt. Çökme üzerine işyerindekilerin eşyalarını dışarı çıkarttıkları görüldü.
Bir görgü tanığı, \"Aniden toz gördük, buraya koştu, bina çöktü. Herhangi yaralanma falan olmadı. Aniden çöktü, neden çöktüğü belli değil. Boş, kullanılmıyor.\"  dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Çöken binadan görüntüler
-Yaşanan hareketlilik
-Eşyalarını çıkaranlar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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