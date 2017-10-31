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DHA İSTANBUL - FATİH'TE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ

Ersan SAN / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çeşitli birimlerden ekipler, Fatih'te asayiş denetimleri yaptı

31 Ekim 2017 20:22

Ersan SAN / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı çeşitli birimlerden ekipler, Fatih\'te asayiş denetimleri yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri kişilerin üzerlerini ararken kimlik sorgulamasından geçirdi. Ekipler, kahvehane ve gece kulüplerinde de denetimlerde bulundu. Burada bulunanların üzerleri aranırken kimlik sorgulamaları da yapıldı. Polis helikopteri havadan denetimlere destek verdi.

Görüntü dökümü:
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-Denetim yapan polis ekipleri
-Helikopterin destek vermesi
-Kahvehanelerde yapılan denetimler

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