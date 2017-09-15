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DHA İSTANBUL -  FATİH'TE DURDURULAN KAMYONETTEN 48 KAÇAK ÇIKTI

  - Operasyon polis kamerasına yansıdı Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Mahallesi'nde bir grup kaçak göçmenin kamyonetle yurt dışına götürülmeye çalışı

15 Eylül 2017 17:35

 

- Operasyon polis kamerasına yansıdı

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray Mahallesi\'nde bir grup kaçak göçmenin kamyonetle yurt dışına götürülmeye çalışıldığını tespit etti. Takibe alınan kamyonet operasyon düzenlenerek durduruldu. Yapılan kontrollerde kaçakları yurdışına kaçırmayı palanladıkları belirlenen İran uyruklu R.K. (22) ile Irak uyruklu A.K. (24), Z.K. (23) ve K.S.T.T. (33) ile 12\'si çocuk toplam 48 kaçak göçmen yakalandı. Araçta yapılan aramalarda ise 2 adet deniz botu, 4 adet kürek ve 2 adet pompa ele geçirildi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.


Görüntü Dökümü:
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-Operasyon görüntüsü
-Kaçaklar
-Yakalanan şüpheliler
 

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