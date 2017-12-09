DHA İSTANBUL - FATİH'TE 2 KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI, 2 YARALI (GENİŞ HABER)

Fatih\'te gece saatlerinde 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, içeride olduğu öğrenilen 2 kişi son anda mahalle sakinleri tarafından yaralı olarak dışarı çıkarıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Yangın; Fatih, Aksaray Mahallesi\'nde akşam saat 22:45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alboyacılar Sokak üzerinde bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri binadan alevlerin yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine; Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Kocamustafapaşa gruplarına bağlı itfaiye ekipleri gelerek alev alev yanan binaya müdahale etti. Bu sırada yangının çıktığı binada olduğu öğrenilen 2 kişinin de son anda yaralı olarak mahalleli tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yerde yatan 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla en yakın çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya her iki taraftan da müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin de olay yerinde önlem aldığı görüldü. Alev alev yanan binanın görüntüsü bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yangın çıkan binanın arka cephesinin alev alev yandığı görülüyor.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- alev alev yanan bina

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Yerde yatan yaralıların görüntüsü

- Sağlık görevlilerinin müdahalesi

- Yangının çıktığı binanın arka cephesinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması

- Genel ve detaylar

Ek Görüntü:

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- Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

- Alev alev yanan binanın arka cephesi

- Genel ve detaylar

09.12.2017 - 00.54 Haber Kodu : 171209001

