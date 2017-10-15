DHA İSTANBUL - FATİH DENİZDEN CESET ÇIKTI...

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN / İstanbul DHA

Fatih\'te, deniz kıyısında kayalıkların arasına sıkışmış halde erkek cesedi bulundu. Polis, 40-45 yaşlarında bir erkeğe ait olan cesedin kimliğini tespit etmek için inceleme başlattı. Samatya sahilinde gezen vatandaşlar, deniz kıyısında kayalıkların arasında hareketsiz halde duran bir kişiye rastladı. Olayı görenler, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, 40-45 yaşlarında olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedin üzerinde inceleme yaptı. Ceset, Samatya\'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.



Görüntü dökümü:

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-Kayalıkların arasında duran cesetten görüntü

-Sağlık ekiplerinin cesedin yanındaki incelemesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Cesedin çıkarılmasından detaylar

-Polisin cesedi incelemesinden görüntüler

-Genel ve detaylar

