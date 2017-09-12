DHA İSTANBUL - EYÜP'TE TADİLATTAKİ ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İbrahim AKTÜRK, İstanbul DHA

Eyüp\'te tadilatta olan 4 katlı bir öğrenci yurdundunda yangın çıktı.

Yangın, Eyüp Defterdar Mahallesi Yeni Kuşat Sokak\'ta bulunan 4 katlı tadilattaki öğrenci yurdunda henüz belirlenemeyen bir sebepten saat 12.30 sıralarında çıktı. Tadilat yapan işçilerin yangını fark etmesiyle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen Fatih, Bayrampaşa, Şişli ve Bakırköy itfaiye takımları yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Tadilattaki binayı saran yoğun dumandan tahliye edildi. Olay yerinde önlem olarak ambulanslar hazır bekletildi. Yangında yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken, yurt mahallesi kullanılmaz hale geldi.



Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

-Binadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yoğun duman

-Genel ve detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-İtfaiye araçlarından giriş görüntüsü

-Genel ve detaylar





