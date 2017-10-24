DHA İSTANBUL - EVİ SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞLER 

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Avcılar\'da düzenlenen operasyonda bir apartman dairesinin, sahte alkollü içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlendi. Düzenlenen operasyonda biri 100, diğeri 300 litrelik sahte alkol tankları ile birlikte 30 litrelik 5 saf alkol bidonu ele geçirildi, 3 şüpheli aranıyor.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu\'na yapılan ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Mustafakemal Paşa Mahallesi\'ndeki Karataş Sokak\'a sevk edilen ekipler, sahte alkol taşındığı öne sürülen aracı bulamadı ancak, bu sokaktaki bir bina ve çevresinde yoğun alkol kokusu olduğunu belirledi. Bunun üzerine savcılıktan alınan arama izni ile binada arama yapıldı ve bir evin kaçak içki imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Evin girişinde 100 litrelik sahte alkol tankı ve buna bağlı olarak şişeleri doldurmada kullanılan hortumlar, yine bir odada 300 litre hacminde sahte alkol tankı ve içinde alkolü karıştırmaya yarayan motor ve tanka bağlı şişeleri doldurmada kullanılan hortumlardan oluşan düzenekler bulundu. Aramalarda, bunların yanı sıra her biri 30 kiloluk 5 saf alkol bidonu, çok miktarda çeşitli alkollü içki firmalarına ait bandrol ve kapak, dolu halde 159 şişe sahte viski ve 64 şişe sahte rakı ele geçirildi.

Polis, sahte alkollü içki imal ederek bunları satan 3 şüpheliyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İçki imalatı yapılan yerden görüntüler

-Ele geçirilen sahte içkilerin taşınması

-Ele geçirilen sahte içkilerin sergisi

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