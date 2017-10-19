T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - ESENYURT'TAKİ CİNAYET: GÖZALTINDAKİ 4 KİŞİDEN BİRİ TUTUKLANDI 

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA  Esenyurt'ta sabaha karşı bir oto yıkama dükkanına girmeye çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Timuçin D

19 Ekim 2017 18:59

Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA 
Esenyurt\'ta sabaha karşı bir oto yıkama dükkanına girmeye çalıştığı iddia edilen 15 yaşındaki Timuçin D.\'in işyerinde bulunan kişiler tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Timuçin D.\'nin daha önceden otodan hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.  Olayda silah kullandığı tespit edilen şüpheli Bayram I.(29) tutuklandı, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.
Esenyut\'ta 10 Ekim\'de meydana gelen olayda bir oto yıkamacının önünden gelen silah sesleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri 15 yaşındaki Timuçin D.\'nin cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde bulunan Yıldıray K.(32) adlı kişi ise yaralı olarak bulundu. Polis yaptığı çalışmada Timuçin D., ve Yıldıray K.\'nın hırsızlık amacıyla dükkana girdiğini, bu sırada bir kişinin \"hırsız var\" diye bağırdığı, ardından silah isesleri duyulduğunu tespit etti.
Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olay sırasında dükkanda bulundukları belirlenen Bayram I., Muhsin K.(46), Adem G.(35) ve Türkmenistan uyruklu Şir T.(46) yı gözaltına aldı. Polis, şüphelilerden Bayram I.\'nın olayda silah kullandığını tespit etti. Şüphelinin ifadesinde hedef gözetmeksizin korkutmak amacıyla rastgele ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bayram I., tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Şüphelilerin emniyetten çıkışları

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali AKSOYERDHA  EsenyurtTimuçinBayramEsenyutEkimOlayYıldırayPolisCinayet Büro AmirliğiMuhsinAdemTürkmenistanAdliyeyeGörüntü Dökümü Şüphelilerin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24