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DHA İSTANBUL - ESENYURT’TA DEHŞET SAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ YAKALANDI

  - Arkadaşı suçu üstlenmeye çalıştı Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Esenyurt’ta 66 yaşındaki Süleybe Mutlu’yu ezen, kaçmak isterken de çarptığı kişiyi yaralayan kişi yakalandı

01 Aralık 2017 16:59

 

- Arkadaşı suçu üstlenmeye çalıştı

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Esenyurt’ta 66 yaşındaki Süleybe Mutlu’yu ezen, kaçmak isterken de çarptığı kişiyi yaralayan kişi yakalandı. Ehliyeti olmadığı belirtilen
23 yaşındaki S.Ü. , polis tarafından yakalandı. S.Ü.\'nün yerine suçu 29 yaşındaki D.B.\'nin suçu üstlendiği ancak güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, aracı kullanan gerçek kişiyi tespit ettiği öğrenildi.
Esenyurt’ta geçtiğimiz çarşamba akşamı aracıyla geri gelirken 66 yaşındaki Süleybe Mutlu\'yu ezerek öldüren kişi kaçarken de önüne çıkan bir kişiye çarpmıştı.

Görüntü Dökümü:
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-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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