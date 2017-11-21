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DHA İSTANBUL - ESENYURT'TA CİNAYET (1)

Ersan SAN / İSTANBUL DHA Esenyurt'ta bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti

21 Kasım 2017 21:01

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.
Olay, D-100 Güzelyurt Mevkii Yan Yola yakın ağaçlık alanda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Çevredeki esnaf, duydukları silah seslerini polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, silah seslerinin geldiği yönde ağaçlık alanda araştırma yaptı. Polis, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini belirlediği 50 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-olay yerinden görüntüler
 
 

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