DHA İSTANBUL - ESENLER'DE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Esenler\'de ilçe genelinde, bu akşam, Asayiş Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında olduğu 200 polisle asayiş denetimleri yapıldı. Şehit polis memuru Adem Oğuz adına düzenlenen ve \"Oğuz 1\" adı verilen denetimlerde, kapalı mekanlarda ve sokaklarda şüpheli görülen kişiler üzeri arandı. Ayrıca, Genel Bilgi Tarama(GBT) taramasından geçirildi. Denetimlerde, aranma kayırları bulunanlar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ayrıca şüpheli görülen araçlar durdurularak, arandı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Polislerin kapalı mekanlara girmeleri

-Üst araması yapmaları

-Kimliklerin toplanarak, GBT taraması yapılması

-Sokaktakilerin üzerlerinin aranması

-Şüpheli bir kişinin polis aracına bindirilmesi

-Şüpheli araçların durdurularak aranması

-Genel ve detaylar

