DHA İSTANBUL - EREN ERDEM TUTUKLANDI

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı
08 Ocak 2019 18:51
Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
Kapanan Karşı Gazetesi davasında, dünkü tahliye kararının ardından savcılığın itirazı üzerine gece saatlerinde hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Eren Erdem üst mahkemece tutuklandı.
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