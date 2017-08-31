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DHA İSTANBUL - ERDOĞAN'DAN İSLAM ÜLKELERİ LİDERLERİNE ARAKAN TELEFONU 

  Haber: Özgür ALTUNCU - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Myanmar'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrıs

31 Ağustos 2017 19:20

 

Haber: Özgür ALTUNCU - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Kurban bayramı vesilesiyle İslam ülkelerinin liderleriyle yaptığı telefon görüşmelerinde Myanmar\'da yaşanan insani krize çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulunduğu öğrenildi. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Moritanya Devlet Başkanı Muhammed Veled Abdülaziz, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Kurban bayramının başta İslam alemi olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, Suriye, Irak, Yemen, Filistin ve Libya\'da yaşanan sorunların Müslümanların bayram sevincine gölge düşürdüğüne dikkati çektiği öğrenildi. Myanmar\'da Müslümanlara yönelik şiddetin İslam dünyasını derinden üzdüğüne işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın telefon trafiğinin devam edeceği öğrenildi.
 

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