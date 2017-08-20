DHA İSTANBUL - ERDOĞAN, İSTANBUL'DA GENİŞLETİLMİŞ İL DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI'NA KATILDI (2)

- ERDOĞAN: SURİYE VE IRAK MESELESİNDE SON SÖZÜMÜZ BUDUR

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

- (Almanya seçimleri) \"Şimdi seçim yapılacak biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Ne diyoruz, ya onlar o kampanyada Türkiye\'ye böyle saldırdılar, yüklendiler de ben oradaki vatandaşlarımıza niçin mesaj vermeyeyim? Türkiye\'den mesajımı veriyorum, ne diyorum; Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha oy vermeyiniz, sakın. Türkiye dostu olanlarla beraber olun.

- \"Silahlarını ülkemize yöneltmiş teröristlerin arasına katılmış herkes bizim nezdimizde teröristtir. Suriye ve Irak meselesinde son sözümüz budur. Önümüzdeki günlerde gelişmeler Türkiye\'nin bu açık ve kesin duruşu doğrultusunda inanıyorum ki şekillenecektir.\"

Güven USTA - Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Haliç Kongre Merkezi\'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı\'na katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Şayet bir kişiye veya bir kesime mesaj vermem gerekiyorsa bunu bizzat veya sözcülerim aracılığıyla zaten yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Bunun dışında, \'Cumhurbaşkanı şöyle istiyor, reis şunu düşünüyor, genel başkan böyle arzu ediyor\'. Bak benim ne düşündüğümü de biliyor. Bu tür yakıştırmalara hiç kimse itibar etmemelidir. Hatta şahsıma bu türden yakıştırmaları izafi edenlerin hukuki takip için, Cumhurbaşkanlığındaki ve partideki ilgili arkadaşlarımıza bildirilmesinde fayda görüyorum. Meydanı sosyal medyanın dehlizlerinde gizlenerek, 10 doğrunun yanına, bir yanlış ekleyip, bu hareket içinde fitne çıkartmak isteyenlere asla bırakmayız asla. Bugüne kadar Ak Parti ve şahsım arasına hiç kimseyi sokmadık, bundan sonra da sokmayacağız\" dedi.

\"İTTİFAKMIŞ, MÜTTEFİKMİŞ, DİPLOMASİYMİŞ, TİCARETMİŞ...\"

Erdoğan, \"Suriye ve Irak haritasındaki dağılıma bakan herkes oynana oyunu açıkça görecektir. Suriye ve Irak\'ta DEAŞ ile mücadele için örgütlere dağıtılan silahları, birere ikişer PKK\'nın ülkemizde gerçekleştirdiği eylemlerde ele geçirmeye başladık. Biliyoruz. Hangi ülkenin silahları PKK\'da var, hangi ülkenin silahları PYD\'de, YPG\'de var, hangi ülkenin silahları DEAŞ\'da var bunları biliyoruz. Tabi biz bunları önlerine koyduğumuzda bunları da inkar ediyorlar. Hatta çok daha nüktevari ifadeler kullanıyor. \'Ben ülkemin parasını DEAŞ\'A mı PYD\'ye vereceğim?\'. Valla dedim \'ben bilmem ama biz bunları burada yakaladık\'. Bunlarda gördü. Batı ülkelerinin anlamadıkları veya anlamak istemedikleri, anlıyorlarsa da bizim için taşıdığı önemi idrak edemedikleri mesele şudur; bugün bölgede güç gösteri yapan herkes işi bittiğinde veya işine gelmediğinde çekip gidecek. Ama biz bin yıldır olduğu gibi bundan sonra da coğrafyamızda kalacağız Onlar gittiğinde sınırlarımız boyunca kurulan terör yapılarıyla uzun ve kanlı bir mücadeleyi verecek olan bu ülkeler değil. Kim? Türkiye. Ülkemizi böyle bir cendereye sokmak isteyen ülkelerin hedefleri politik olabilir. Bizim için mesele beka meselesidir. Hiç kimse kusura bakmasın bekamız söz konusu olduğunda gözümüz kimseyi görmez, görmeyecektir. İttifakmış, müttefikmiş, diplomasiymiş, ticaretmiş... İstiklalimizin ve istikbalimizin tehdit altında olduğu yerde bunların hepsi de hükmünü yitirir bu böyle biline\" diye konuştu.

\"ÇÜNKÜ BİZ ONLARIN BEDELİNİ BUNLARA AĞIR ÖDETEDECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bunlar ne yaptılar, Güneydoğu\'yu, doğuyu hatta İç Anadolu\'yu bölme operasyonlarına girdiler. Böyle bir şeye bizim müsaade etmemiz mümkün olmaz ki. Neredeyiz Gabar\'da, Cudi\'de... Oraları bunlara mezar yaptık, mezar. Çünkü bütün bu şehitlerimizin bedelini bunlar ödeyecek. O ağlayan annelerin, işte Lice\'deki, Özalp\'taki iki tane bizim başkan yardımcılarımızı şehit etmişlerdi. Bak dördü de öldürüldü. Aynen gebertildi dördü de. Çünkü biz onların bedelini bunlara ağır ödeteceğiz\" dedi.

\"BU SEÇİMDE ONLARIN SANDIKTA BANA GÖRE BİR TOKAT YEMELERİ LAZIM\"

Erdoğan, Almanya seçimleri hakkında da açıklamalarda bulunarak, \"Şimdi çıkmış Almanya Dışişleri Bakanı bana laf atıyor. Yahu sen kimsin önce haddini bil. Senin muhatabın ben değilim. \'Senin muhatabın ben değilim, Dışişleri bakanı\' dedim. Sayın Dışişleri Bakanı daha ileri gitti, \'onun muhatabı Avrupa Birliği Bakanı\' dedi. Şimdi seçim yapılacak biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Ne diyoruz, ya onlar o kampanyada Türkiye\'ye böyle saldırdılar, yüklendiler de ben oradaki vatandaşlarımıza niçin mesaj vermeyeyim? Türkiye\'den mesajımı veriyorum, ne diyorum; Türkiye düşmanı olan partilere sakın ha oy vermeyiniz, sakın. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Küçük partiymiş falan buna da bakmayın, verin. Onlara oyunuzu verin, onları büyütelim ve bu büyüklenenler, Türkiye\'ye karşı bu şekilde saldıranlar, bu seçimde onların sandıkta bana göre bir tokat yemeleri lazım. Şu anda ne diyorlar, diyorlar ki \'Bizim demokratik mücadelemize karışıyor.\' Ne alakası var. Ben senin gibi kalkıp sizin bize yaptığınızı yapmıyoruz. Biz sadece vatandaşlarımıza Türkiye düşmanlarına sandıkta demokratik bir ders verin diyoruz, bu kadar. Bizim yanımızda teröristler yok ama sizin yanınızda teröristler var\" şeklinde konuştu.

\"SURİYE\'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE TESLİM EDİLDİ\"

Erdoğan, \"Bini aşkın TIR Irak\'tan geldi, zırhlı araçlarla, bunlar mühimmat ve bütün bunlar Suriye\'ye geçti. Suriye\'deki terör örgütlerine teslim edildi. Şimdi onları güya Suriye\'de kullanacaklar, sonra onlar Türkiye\'ye karşı kullanılacak. Kendilerini uyarıyoruz, diyoruz \'böyle böyle, bu silahları ne yapacaksınız\'. Bunu G20\'de Sayın Trump\'a da söyledik. O da arkadaşlarından dolayı serzenişte bulundu. Bunların lütfen geri alınmasını istiyoruz. \'bizde işte bunların numaraları var, seri numaraları var, biz bunların hepsini toplayıp alacağız\' diyorlar. Biz bunlara inanmıyoruz. Bu mücadeleyi beraber verseydik bunlara gerek kalmazdı. Ülkemiz içinde bölücü terör örgütü belirli bölgelerimizde ve büyük şehirlerimizde sürekli kanlı eylemler peşinde koşuyor\" dedi.

\"SURİYE VE IRAK MESELESİNDE SON SÖZÜMÜZ BUDUR\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Karşı karşıya olduğumuz meseleleri, siyaset ve diplomasi yoluyla çözmek için her türlü yolu kullandık, her fedakarlığı yaptık. Artık bu yöntemlerin işe yaramadığı bir yere doğru hızla gidiyoruz. Bu çağrımıza samimi bir cevap vermeyen hiç bir ülkenin, hiç bir kimsenin Türkiye\'nin bundan sonra atacağı adımlara yapacağı itirazların bizim nezdimizde de bir karşılığı yoktur. Bölgede terör örgütleriyle iş tutmak uğrana, Türkiye gibi bir ülkeyi askeri mukabele pahasına karşısına alacak bir devlet bu hatasının hesabını önce kendi kamuoyuna vermek zorunda kalacaktır. Biz sadece ve sadece terör örgütleriyle, teröristler mücadele ediyoruz. Silahlarını ülkemize yöneltmiş teröristlerin arasına katılmış herkes bizim nezdimizde teröristtir. Suriye ve Irak meselesinde son sözümüz budur. Önümüzdeki günlerde gelişmeler Türkiye\'nin bu açık ve kesin duruşu doğrultusunda inanıyorum ki şekillenecektir\" şeklinde konuştu.

\"YÜZDE 50, YANINDA 1 BİR OY\"

Erdoğan, \"Artık ilçe ve il kongreleri sürecine geçmiş bulunuyoruz. 2019 hazırlıkları konusundaki hassasiyetimi bir kez daha ifade ediyorum. İstanbul bu kongrelerden çok güçlü çıkmalı ve bütün yöneticilerimizin başına birer Ömer bulmalıyız. Adil olacak, yolsuzluklara prim vermeyecek, belediyeler asla yolsuzlukların içerisinde savrulmayacak ve bu konuda çok kararlı olmaya mecburuz. Bu adımları atacağız. Şu anda gerek ilçeler, gerek belediyeler noktasında hemen yoğun bir şekilde adımlarımızı atacağız ve 2019 yerel seçimi öncelikli ve ardından tabiki 2019 Kasım parlamento seçimleri geliyor. Burada da parlamentoda aldığımız, alacağımız oy bir kenara ama cumhurbaşkanlığı seçiminde artık almamız gereken oy nedir? Yüzde 50, yanında 1 bir oy\" dedi.



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