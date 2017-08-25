DHA İSTANBUL - ERDOĞAN CUMA NAMAZINI TORUNUYLA KILDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan\'ı da götürdü.

Torunuyla birlikte Dolmabahçe\'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii\'nde Cuma namazını kılan Erdoğan\'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da eşlik etti. Bilal Erdoğan\'ın oğlu Ömer Tayyip\'le birlikte kalabalığı selamlayan Erdoğan, Arap turistlerin de ilgi odağıydı. Dolmabahçe Saat Kulesi önündeki alana yürüyerek giden Erdoğan buradaki törene katıldı. Erdoğan konuşma yaparken Arap turistler, Dolmabahçe Sarayı\'nın demir bariyerlerine çıkarak fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Cuma namazından çıkışı

- Yanında torunuyla kalabalığı selamlaması

- Turistlerin foto çekmeye çalışmasından detaylar

DGS: 25.08.2017 - 16:18 - Haber Kodu : 170825137

