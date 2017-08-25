T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - ERDOĞAN CUMA NAMAZINI TORUNUYLA KILDI

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan'ı da götürdü

25 Ağustos 2017 19:57

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKÇİ - İstanbul 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan\'ı da götürdü. 
Torunuyla birlikte Dolmabahçe\'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii\'nde Cuma namazını kılan Erdoğan\'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte Eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan da eşlik etti. Bilal Erdoğan\'ın oğlu Ömer Tayyip\'le birlikte kalabalığı selamlayan Erdoğan, Arap turistlerin de ilgi odağıydı.  Dolmabahçe Saat Kulesi önündeki alana yürüyerek giden Erdoğan buradaki törene katıldı. Erdoğan konuşma yaparken Arap turistler, Dolmabahçe Sarayı\'nın demir bariyerlerine çıkarak fotoğraf çekti.

Görüntü Dökümü: 
-------------
- Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Cuma namazından çıkışı
- Yanında torunuyla kalabalığı selamlaması
- Turistlerin foto çekmeye çalışmasından detaylar

DGS: 25.08.2017 - 16:18 - Haber Kodu : 170825137
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberALTUNCUKameraTİFTİKÇİRecep Tayyip Erdoğan CumaTayyip ErdoğanDolmabahçe Bezmi Alem Valide Sultan Camii CumaErdoğanBakanı Süleyman SoyluEski Başbakan Yardımcısı Yalçın AkdoğanBilal ErdoğanTayyipErdoğan Arap

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24