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DHA İSTANBUL - ER HALİL İBRAHİM GÜLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

DHA İSTANBUL  - ER HALİL İBRAHİM GÜLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI  * Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı

04 Eylül 2017 17:37

DHA İSTANBUL  - ER HALİL İBRAHİM GÜLER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.  

Haber - Kamera: Gülseli KENARLI / İdris TİFTİKÇİ - Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL DHA
Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Güler (21) için Çatalca\'da bulunan Ulu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğla vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin babası Kani Gürel ve kardeşi Alihan Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan iki yanında durarak saf tuttu.  Namazın ardından dualar edildi, helallik alındı. Güler\'in cenazesi ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği\'ne götürüldü. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Güler Ailesi\'ne  taziyelerini iletti. 

Görüntü Dökümü:
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-Törenden görüntü
-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan görüntü
-Namazdan görüntü
-Aile Bakanı Kaya\'dan görüntü 
-Genel ve detaylar 
 

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