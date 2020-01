DHA İSTANBUL - EMİNE ERDOĞAN: ÖNÜMÜZDEKİ EN BÜYÜK TEHLİKE, FANİ OLANI EBEDİ SANMAKTIR

* Emine Erdoğan,

\"Önümüzdeki en büyük tehlike, fani olanı ebedi sanmaktır, makamların sarhoşluğuna kapılmaktır, kadim kültürümüzün, milletimizin yolundan sapmaktır. İlk günün diğerkamlığı, fedakarlığı ve ihlasıyla kendimizi yeniden donatmalıyız. Bugün 15 yıllık tecrübeden sonra artık sadece işini yapana değil, işini çok daha iyi yapana ihtiyacımız var. \"

\"Ne yazık ki kadına şiddet, tüm dünyada bir sorundur. Birleşmiş Milletler verileri, hayatı boyunca en az 1 kez şiddete maruz kalan kadın oranının yüzde 35 olduğunu söylüyor. Elbette bunun bir de çarpan etkileri var\"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından Avrasya Gösteri ve Sanat

Merkezi\'nde düzenlenen Siyasette Kadın Eli Paneli\'ne katıldı.

Emine Erdoğan burada bir konuşma yaparak, \"Türkiye\'yi kalkındırmaya, demokrasimizi güçlendirmeye, milletimizi yüceltmeye baş koyduk, kendi kaderimizi milletimizin kaderiyle birleştirdik. Kadın teşkilatı olarak kapı kapı dolaştığımız günleri duygulanarak hatırlıyorum. Teşkilat olarak imkansızlıkların, çile ve zorlukların içinde çalışıp çabalıyor ama aşkımızı, heyecan ve samimiyetimizi hiç yitirmiyorduk. Bugün bir noktaya gelmişsek, bu yolun yoldaşları sizler sayesinde geldik. Kadrolarımızın samimiyeti, alın teri, çilekeş gayretlerinin çok önemli bir yeri var bu yolculukta. AK Parti, 15 yılda girdiği 12 seçimden de zaferle çıktı. 5 genel, 3 yerel, 3 referandum, bir Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandık. Sizler, dünya tarihine geçecek bu büyük zaferin ortağısınız. Bu yürüyüş sırasında maalesef bazı kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı kaybettik. Rabbimden hepsine rahmet diliyorum. Davamızın görünmez kahramanlarını da muhabbetle selamlıyorum\" dedi.

\'DAHA GÜZELİNİ NASIL YAPARIZ?\' BUNA ODAKLANMALIYIZ\"

Emine Erdoğan, \"Önümüzdeki en büyük tehlike, fani olanı ebedi sanmaktır, makamların sarhoşluğuna kapılmaktır, kadim kültürümüzün, milletimizin yolundan sapmaktır. İlk günün diğerkamlığı, fedakarlığı ve ihlasıyla kendimizi yeniden donatmalıyız. Bugün 15 yıllık tecrübeden sonra artık sadece işini yapana değil, işini çok daha iyi yapana ihtiyacımız var. 15 yıllık tecrübenin bir kazanımı olmalı ve bunu her alana yansıtabilmeliyiz. Milletimize hizmetimizi aksatmak şöyle dursun, \'Daha güzelini nasıl yaparız?\' buna odaklanmalıyız\" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan, AK Parti\'nin 15 yıldır kadının her alanda temsil edilmesi için çalıştıklarını belirterek, \"Daha düne kadar pek çok alandan dışlanan, görmezden gelinen kadınlarımız, bugün hayatın her alanında büyük sorumluluklar üstlenmektedir. Yeterli olmasa da Parlamentomuzda iki kadın bakanımız, onlarca milletvekilimiz var. Bu sayıların inşallah daha da artmasını diliyorum\" diye konuştu.

\"NE YAZIK Kİ KADINA ŞİDDET, TÜM DÜNYADA BİR SORUNDUR\"

Erdoğan, Bir yandan iş dünyasında, akademide temsil gücünü artırmaya çalışırken, diğer yandan kadınların sorunları için çalışmak gerektiğini vurgulayarak, \"Kadına şiddet, bunların başında gelmekte. Cumhurbaşkanımızla başlattığımız \'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir\' kampanyası, bu meseleye bakışımızın özetini sunuyor. Ne yazık ki kadına şiddet, tüm dünyada bir sorundur.

Birleşmiş Milletler verileri, hayatı boyunca en az 1 kez şiddete maruz kalan kadın oranının yüzde 35 olduğunu söylüyor. Elbette bunun bir de çarpan etkileri var. Çocuklar, bu şiddetin dolaylı muhatabı olmaktadırlar. Toplumları taşıyan aile kurumu, temelinden sarsılmaktadır. Şiddetin olduğu yerde ne saygı ne merhamet ne sevgi ne de adalet yeşerir. Şiddet korkunun çocuğudur, acziyettir,

zayıflıktır. Şiddet ancak fikri yoksulluğun öz güvensizliğinin boşluğunu doldurur ve sonucu maalesef çok acıdır\" dedi.

Emine Erdoğan, şiddet konuşulduğu kadar şiddete götüren sebeplerin konuşulması, bunların çözümüne odaklanılması gerektiğini vurgulayarak, \"Bu da toplumsal seferberlik gerektirir. Siyasi mekanizmalar kadar sivil toplumun, medyanın, tek tek bireylerin bu çabaya dahil olması gerekir\" ifadesini kullandı.

Konuşmasının ardından AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Şeyma Döğücü, Emine Erdoğan\'a günün anısına bir tablo hediye etti.

