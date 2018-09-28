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DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) SULTANGAZİ'DE HUZUREVİNDE YANGIN (3)

- Dış cephe ve çatı alev alev yandı - Büyük korku  yaşayan huzurevi sakinleri tahliye edildi Haber-Kamera :Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)  SULTANGAZİ'de 75

28 Eylül 2018 15:22

- Dış cephe ve çatı alev alev yandı
- Büyük korku  yaşayan huzurevi sakinleri tahliye edildi

Haber-Kamera :Alper KORKMAZ - Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA) 
SULTANGAZİ\'de 75. Yıl Mahallesi, Gaze Caddesi\'ndeki Sultangazi Huzurevi\'nde yangın çıktı.  Binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında çatı ve binanın dış cephesi alev alev yandı. Huzurevinde kalan yaşlılar tahliye edidi, dumandan etkilenenler ambulanslara alınarak ilk müdahale yapıldı.  Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan bina
-İtfaiyenin müdahalesi
-Tahliye edilenler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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