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DHA İSTANBUL  - (ek görüntüyle) ŞAHİNLER VE SARALLAR ADLİYEDE  BİRBİRİNE GİRDİ (2)

  Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Sedat Şahin grubu ve Sarallar grubu arasındaki çatışmalara ilişkin açılan davanın görüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda taraflar birbirine girdi

15 Eylül 2017 17:49

 

Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Sedat Şahin grubu ve Sarallar grubu arasındaki çatışmalara ilişkin açılan davanın görüldüğü Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda taraflar birbirine girdi. Adliye koridorundaki kavgaya polis müdahale etti
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sedat Şahin ile tutuksuz sanık Burhanettin Saral hazır bulundu. 
Mahkemenin duruşmayı ertelenmesinin ardından adliye koridorları bir anda karıştı. Adliye koridorunda karşı karşıya gelen iki grup birbirine girdi. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle ayrılan iki grup uzun süre sakinleştirilemedi. Gerginlik adliye önünde de devam etti.

Görüntü Dökümü:
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-Koridordaki kavga
-Polisi ve güvenliğin müdahalesi
-Adliye önündeki olaylar

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